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В "Яндекс Go" появится оплата парковок и штрафов
В "Яндекс Go" появится оплата парковок и штрафов - 06.08.2024, ПРАЙМ
В "Яндекс Go" появится оплата парковок и штрафов
Новый сервис "Мое авто" появился в приложении "Яндекс Go", заметил корреспондент РИА Новости и подтвердили в "Яндексе", добавив, что вскоре в нем можно будет... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T17:01+0300
2024-08-06T17:01+0300
2024-08-06T17:01+0300
экономика
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оплата парковки
дорожные штрафы
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Новый сервис "Мое авто" появился в приложении "Яндекс Go", заметил корреспондент РИА Новости и подтвердили в "Яндексе", добавив, что вскоре в нем можно будет оплачивать штрафы и парковки. "В "Яндекс Go" появился новый сервис - "Мое авто". Он объединяет в себе все услуги для комфортного передвижения по городу на собственной машине... В ближайшее время добавится оплата штрафов, а позднее – и парковок", - сообщили РИА Новости в компании. Там рассказали, что с помощью сервиса автомобилисты смогут заправить машину, зарядить электрокар, оплатить платные дороги и мойки, а также заказать эвакуатор. Пользователь может настроить фильтры – тогда сервис будет предлагать, например, АЗС с конкретным видом топлива или зарядки с нужным типом коннектора. В компании отметили, что сервис запускается постепенно и в ближайшее время появится у всех пользователей приложения. Новый сервис объединит ряд функций, доступных сейчас в разных приложениях - "Яндекс Заправки", "Яндекс Карты", "Яндекс Навигатор".
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яндекс go, яндекс, оплата парковки, дорожные штрафы
Экономика, Яндекс Go, Яндекс, оплата парковки, дорожные штрафы
В "Яндекс Go" появится оплата парковок и штрафов
"Яндекс": в "Яндекс Go" в ближайшее время появится оплата парковок и штрафов
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Новый сервис "Мое авто" появился в приложении "Яндекс Go", заметил корреспондент РИА Новости и подтвердили в "Яндексе", добавив, что вскоре в нем можно будет оплачивать штрафы и парковки.
"В "Яндекс Go" появился новый сервис - "Мое авто". Он объединяет в себе все услуги для комфортного передвижения по городу на собственной машине... В ближайшее время добавится оплата штрафов, а позднее – и парковок", - сообщили РИА Новости в компании.
Там рассказали, что с помощью сервиса автомобилисты смогут заправить машину, зарядить электрокар, оплатить платные дороги и мойки, а также заказать эвакуатор. Пользователь может настроить фильтры – тогда сервис будет предлагать, например, АЗС с конкретным видом топлива или зарядки с нужным типом коннектора.
В компании отметили, что сервис запускается постепенно и в ближайшее время появится у всех пользователей приложения.
Новый сервис объединит ряд функций, доступных сейчас в разных приложениях - "Яндекс Заправки", "Яндекс Карты", "Яндекс Навигатор".
Автоюрист рассказал, что делать при получении чужого штрафа на свое имя