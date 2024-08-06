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В ГД рассказали о реализации сценария принудительной блокировки YouTube
В ГД рассказали о реализации сценария принудительной блокировки YouTube - 06.08.2024, ПРАЙМ
В ГД рассказали о реализации сценария принудительной блокировки YouTube
Сценарий проведения принудительной блокировки YouTube в России сейчас не рассматривается. Замедление YouTube не окажет влияния на стабильность работы сервисов... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T15:25+0300
2024-08-06T15:25+0300
2024-08-06T15:25+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Сценарий проведения принудительной блокировки YouTube в России сейчас не рассматривается. Замедление YouTube не окажет влияния на стабильность работы сервисов Google в стране. Такое мнение выразил депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в РФ. Горелкин добавил, что описанные выше угроза в теории могла бы стать реальной лишь в результате принудительной блокировки видеохостинга, однако этот сценарий не рассматривается, так как есть важное принципиальное условие — принятые в отношении Запада ответные меры не должны причинять вред Россиянам. Он также отметил, что "по YouTube выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство".
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россия, госдума, youtube, google
Экономика, РОССИЯ, Госдума, YouTube, Google
В ГД рассказали о реализации сценария принудительной блокировки YouTube
Депутат Горелкин: сценарий принудительной блокировки YouTube не рассматривается
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Сценарий проведения принудительной блокировки YouTube в России сейчас не рассматривается. Замедление YouTube не окажет влияния на стабильность работы сервисов Google в стране. Такое мнение выразил депутат Госдумы Антон Горелкин.
По его словам, замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в РФ.
Горелкин добавил, что описанные выше угроза в теории могла бы стать реальной лишь в результате принудительной блокировки видеохостинга, однако этот сценарий не рассматривается, так как есть важное принципиальное условие — принятые в отношении Запада ответные меры не должны причинять вред Россиянам.
Он также отметил, что "по YouTube выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство".
В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России