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Курс юаня открывает торги вторника снижением

Курс юаня открывает торги вторника снижением - 06.08.2024, ПРАЙМ

Курс юаня открывает торги вторника снижением

Курс рубля прибавляет в начале торгов против юаня: китайская валюта снижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2024, ПРАЙМ

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usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс рубля прибавляет в начале торгов против юаня: китайская валюта снижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 2 копейки, до 11,82 рубля.

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россия, биржевые торги, юань