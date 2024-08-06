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Курс юаня открывает торги вторника снижением - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня открывает торги вторника снижением
Курс юаня открывает торги вторника снижением - 06.08.2024, ПРАЙМ
Курс юаня открывает торги вторника снижением
Курс рубля прибавляет в начале торгов против юаня: китайская валюта снижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:06+0300
2024-08-06T10:21+0300
россия
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юань
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс рубля прибавляет в начале торгов против юаня: китайская валюта снижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 2 копейки, до 11,82 рубля.
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россия, биржевые торги, юань
РОССИЯ, биржевые торги, юань, USD/RUB - Курс доллара к рублю
10:06 06.08.2024 (обновлено: 10:21 06.08.2024)
 
Курс юаня открывает торги вторника снижением

Курс юаня снижается до 11,82 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс рубля прибавляет в начале торгов против юаня: китайская валюта снижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 2 копейки, до 11,82 рубля.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯбиржевые торгиюань
 
 
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