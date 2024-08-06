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"Крупное поражение". В США сделали неожиданное заявление о России

"Крупное поражение". В США сделали неожиданное заявление о России - 06.08.2024, ПРАЙМ

"Крупное поражение". В США сделали неожиданное заявление о России

Россия продолжает наращивать свое значение на мировой арене, при этом доверие к США падает. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T16:23+0300

2024-08-06T16:23+0300

2024-08-06T16:23+0300

экономика

россия

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международные отношения

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Россия продолжает наращивать свое значение на мировой арене, при этом доверие к США падает. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Вы знаете, что позиция Соединенных Штатов ослабевает, а позиция России и Китая укрепляется", — заявил он.Он отметил, что США находились на высоте и считались ведущим игроком десять назад, но с возникновением БРИКС в мире начали задаваться вопросом о том, можно ли сейчас считать Вашингтон надежным экономическим союзником.Эксперт также отметил тот факт, что, несмотря на всю оказываемую Вашингтоном помощь Украине, она не берет верх над Россией, а наоборот, терпит крупное поражение."Так что вы знаете, все это приводит к тому, что Соединенные Штаты с их ограниченной властью все больше и больше злятся на другие страны", — заключил Джонсон.Согласно проведенному РИА Новости анализу последних данных стран G20, в 2024 году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на душу населения.Кроме того, издание Times сообщало ранее со ссылкой на данные за 2022 год от организации Make UK, объединяющей британских производителей, что Россия заняла восьмое место в десятке ведущих промышленных стран.

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россия, сша, международные отношения