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"Крупное поражение". В США сделали неожиданное заявление о России
"Крупное поражение". В США сделали неожиданное заявление о России - 06.08.2024, ПРАЙМ
"Крупное поражение". В США сделали неожиданное заявление о России
Россия продолжает наращивать свое значение на мировой арене, при этом доверие к США падает. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T16:23+0300
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Россия продолжает наращивать свое значение на мировой арене, при этом доверие к США падает. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Вы знаете, что позиция Соединенных Штатов ослабевает, а позиция России и Китая укрепляется", — заявил он.Он отметил, что США находились на высоте и считались ведущим игроком десять назад, но с возникновением БРИКС в мире начали задаваться вопросом о том, можно ли сейчас считать Вашингтон надежным экономическим союзником.Эксперт также отметил тот факт, что, несмотря на всю оказываемую Вашингтоном помощь Украине, она не берет верх над Россией, а наоборот, терпит крупное поражение."Так что вы знаете, все это приводит к тому, что Соединенные Штаты с их ограниченной властью все больше и больше злятся на другие страны", — заключил Джонсон.Согласно проведенному РИА Новости анализу последних данных стран G20, в 2024 году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на душу населения.Кроме того, издание Times сообщало ранее со ссылкой на данные за 2022 год от организации Make UK, объединяющей британских производителей, что Россия заняла восьмое место в десятке ведущих промышленных стран.
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россия, сша, международные отношения
Экономика, РОССИЯ, США, международные отношения
"Крупное поражение". В США сделали неожиданное заявление о России
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: позиция России на мировой арене укрепляется
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ.
Россия продолжает наращивать свое значение на мировой арене, при этом доверие к США падает. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
"Вы знаете, что позиция Соединенных Штатов ослабевает, а позиция России и Китая укрепляется", — заявил он.
Он отметил, что США находились на высоте и считались ведущим игроком десять назад, но с возникновением БРИКС в мире начали задаваться вопросом о том, можно ли сейчас считать Вашингтон надежным экономическим союзником.
Эксперт также отметил тот факт, что, несмотря на всю оказываемую Вашингтоном помощь Украине, она не берет верх над Россией, а наоборот, терпит крупное поражение.
"Так что вы знаете, все это приводит к тому, что Соединенные Штаты с их ограниченной властью все больше и больше злятся на другие страны", — заключил Джонсон.
Согласно проведенному РИА Новости анализу последних данных стран G20, в 2024 году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на душу населения.
Кроме того, издание Times сообщало ранее со ссылкой на данные за 2022 год от организации Make UK, объединяющей британских производителей, что Россия заняла восьмое место в десятке ведущих промышленных стран.
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