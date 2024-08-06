https://1prime.ru/20240806/zerno-850688172.html

Россельхознадзор зафиксировал рост экспорта продуктов переработки зерна

Россельхознадзор зафиксировал рост экспорта продуктов переработки зерна - 06.08.2024, ПРАЙМ

Россельхознадзор зафиксировал рост экспорта продуктов переработки зерна

Экспорт продуктов переработки зерна из России с начала года вырос на 42% в годовом выражении, до 1,32 миллиона тонн, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T10:29+0300

2024-08-06T10:29+0300

2024-08-06T10:29+0300

зерно

россельхознадзор

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_0:191:2720:1721_1920x0_80_0_0_745989044bd7d8aed68e2d4d35c0dcae.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Экспорт продуктов переработки зерна из России с начала года вырос на 42% в годовом выражении, до 1,32 миллиона тонн, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на Федеральную государственную информационную систему "Аргус-Фито". "По данным ФГИС "Аргус-Фито" на 4 августа, с начала 2024 года отгрузки продуктов переработки зерна из России составили 1,32 миллиона тонн, что на 42% превышает показатель аналогичного периода 2023 года", - говорится в сообщении. По сравнению с прошлым годом отмечается значительное увеличение экспорта пшеничной муки (на 51% до 739 тысяч тонн), пшённой крупы (в четыре раза до 30,1 тысячи тонн), овсяных хлопьев (на 50% до 23,7 тысячи тонн), а также овсяной крупы (в восемь раз до 20,8 тысячи тонн) в Афганистан, Китай, Казахстан, Туркмению, Монголию, ОАЭ, Ливан, Индию и Палестину. Отмечается, что с учетом значительных возможностей России наращивать производство и поставки на мировые рынки продуктов переработки зерна с высокой добавленной стоимостью это направление - приоритетная составляющая экспорта продукции АПК.

https://1prime.ru/20240806/aktivnost-850686596.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

зерно, россельхознадзор, экспорт