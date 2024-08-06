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Россельхознадзор зафиксировал рост экспорта продуктов переработки зерна
Россельхознадзор зафиксировал рост экспорта продуктов переработки зерна - 06.08.2024, ПРАЙМ
Россельхознадзор зафиксировал рост экспорта продуктов переработки зерна
Экспорт продуктов переработки зерна из России с начала года вырос на 42% в годовом выражении, до 1,32 миллиона тонн, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:29+0300
2024-08-06T10:29+0300
2024-08-06T10:29+0300
зерно
россельхознадзор
экспорт
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Экспорт продуктов переработки зерна из России с начала года вырос на 42% в годовом выражении, до 1,32 миллиона тонн, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на Федеральную государственную информационную систему "Аргус-Фито". "По данным ФГИС "Аргус-Фито" на 4 августа, с начала 2024 года отгрузки продуктов переработки зерна из России составили 1,32 миллиона тонн, что на 42% превышает показатель аналогичного периода 2023 года", - говорится в сообщении. По сравнению с прошлым годом отмечается значительное увеличение экспорта пшеничной муки (на 51% до 739 тысяч тонн), пшённой крупы (в четыре раза до 30,1 тысячи тонн), овсяных хлопьев (на 50% до 23,7 тысячи тонн), а также овсяной крупы (в восемь раз до 20,8 тысячи тонн) в Афганистан, Китай, Казахстан, Туркмению, Монголию, ОАЭ, Ливан, Индию и Палестину. Отмечается, что с учетом значительных возможностей России наращивать производство и поставки на мировые рынки продуктов переработки зерна с высокой добавленной стоимостью это направление - приоритетная составляющая экспорта продукции АПК.
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зерно, россельхознадзор, экспорт
зерно, Россельхознадзор, экспорт
Россельхознадзор зафиксировал рост экспорта продуктов переработки зерна
Россельхознадзор: экспорт продуктов переработки зерна из России в 2024 г вырос на 42%
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Экспорт продуктов переработки зерна из России с начала года вырос на 42% в годовом выражении, до 1,32 миллиона тонн, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на Федеральную государственную информационную систему "Аргус-Фито".
"По данным ФГИС "Аргус-Фито" на 4 августа, с начала 2024 года отгрузки продуктов переработки зерна из России составили 1,32 миллиона тонн, что на 42% превышает показатель аналогичного периода 2023 года", - говорится в сообщении.
По сравнению с прошлым годом отмечается значительное увеличение экспорта пшеничной муки (на 51% до 739 тысяч тонн), пшённой крупы (в четыре раза до 30,1 тысячи тонн), овсяных хлопьев (на 50% до 23,7 тысячи тонн), а также овсяной крупы (в восемь раз до 20,8 тысячи тонн) в Афганистан, Китай, Казахстан, Туркмению, Монголию, ОАЭ, Ливан, Индию и Палестину.
Отмечается, что с учетом значительных возможностей России наращивать производство и поставки на мировые рынки продуктов переработки зерна с высокой добавленной стоимостью это направление - приоритетная составляющая экспорта продукции АПК.
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