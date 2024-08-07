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Рубль сохраняет устойчивость на фоне внутренних факторов поддержки - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Рубль сохраняет устойчивость на фоне внутренних факторов поддержки
Рубль сохраняет устойчивость на фоне внутренних факторов поддержки - 07.08.2024, ПРАЙМ
Рубль сохраняет устойчивость на фоне внутренних факторов поддержки
Во вторник, 6 августа, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,10%, до 85,68 руб., евро/рубль - на 0,54%, до 93,54 руб., | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T09:09+0300
2024-08-07T09:09+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
валютный рынок
мосбиржа
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Во вторник, 6 августа, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,10%, до 85,68 руб., евро/рубль - на 0,54%, до 93,54 руб., юань/рубль - на 0,08%, до 11,85 руб. Центральный банк России (ЦБ РФ) установил официальные курсы валют на 7 августа: доллар - 85,1646 руб., евро - 93,0265 руб. На локальном валютном рынке сохраняется равновесие. Пары торгуются в ограниченных диапазонах. Поддержку рублю оказывают больше внутренние факторы, чем внешние. Рублю на руку играют жесткая денежно-кредитная политика и увеличение объема валютных интервенций в августе - чистые продажи валюты в рамках бюджетного правила выросли более чем вдвое, до 7,3 млрд руб. в день. Импорт восстанавливается медленно, поэтому ослабление рубля сдержанное при росте индекса доллара. Баррель Brent подешевел на 1,46%, до $76,09. Несмотря на обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, цены на нефть остаются на относительно низком уровне. Цена два дня торгуется в ценовом диапазоне $75,00-$77,50. Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) составили 0,180 млн баррелей против прогноза +0,850 млн баррелей и сокращения на 4,495 млн баррелей неделей ранее. Вечером выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктам от Управления энергетической информации (EIA). На рынке сохраняются опасения относительно возможного сокращения спроса на топливо в США и Китае на фоне слабых статистических данных, что оказывает сдерживающее влияние на рост цен. Усиление конфликта между Израилем и Ираном, включая угрозы возмездия со стороны последнего и усиление военного присутствия США в регионе, не оказало поддержки нефтяному рынку. Это указывает на то, что фундаментальные факторы спроса и предложения в настоящий момент имеют большее влияние на рынок, чем геополитические риски. В среду, 7 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $76,76. 31 день цена находится в нисходящем тренде. За этот период цена снизилась на 13%. Ключевая поддержка находится на уровне $74,50. Сегодня покупатели пытаются развить импульс в сторону уровня $77,65. По рублю никаких изменений на ближайшую неделю. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 85,00-87,50 руб. в ближайшие пару дней. Индекс Мосбиржи вырос на 0,07%, до 2830,75 п., индекс РТС - на 0,18%, до 1047,09 п. Российский рынок акций начал торги бодрым отскоком, но к закрытию вечерней сессии индекс IMOEX растерял всю прибыль. На рынке сохраняется пессимизм в отношении будущего роста. За 78 календарных дней значение индекса упало на 20%, до 2807. Цель по индексу сохраняется на уровне 2800 п. Если участники продолжат закрывать длинные позиции, тогда ориентируемся на уровень 2665 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, нефть, валютный рынок, мосбиржа
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, валютный рынок, Мосбиржа
09:09 07.08.2024
 

Рубль сохраняет устойчивость на фоне внутренних факторов поддержки

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Во вторник, 6 августа, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,10%, до 85,68 руб., евро/рубль - на 0,54%, до 93,54 руб., юань/рубль - на 0,08%, до 11,85 руб. Центральный банк России (ЦБ РФ) установил официальные курсы валют на 7 августа: доллар - 85,1646 руб., евро - 93,0265 руб.

На локальном валютном рынке сохраняется равновесие. Пары торгуются в ограниченных диапазонах. Поддержку рублю оказывают больше внутренние факторы, чем внешние. Рублю на руку играют жесткая денежно-кредитная политика и увеличение объема валютных интервенций в августе - чистые продажи валюты в рамках бюджетного правила выросли более чем вдвое, до 7,3 млрд руб. в день. Импорт восстанавливается медленно, поэтому ослабление рубля сдержанное при росте индекса доллара.

Баррель Brent подешевел на 1,46%, до $76,09. Несмотря на обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, цены на нефть остаются на относительно низком уровне. Цена два дня торгуется в ценовом диапазоне $75,00-$77,50.

Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) составили 0,180 млн баррелей против прогноза +0,850 млн баррелей и сокращения на 4,495 млн баррелей неделей ранее. Вечером выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктам от Управления энергетической информации (EIA).

На рынке сохраняются опасения относительно возможного сокращения спроса на топливо в США и Китае на фоне слабых статистических данных, что оказывает сдерживающее влияние на рост цен.

Усиление конфликта между Израилем и Ираном, включая угрозы возмездия со стороны последнего и усиление военного присутствия США в регионе, не оказало поддержки нефтяному рынку. Это указывает на то, что фундаментальные факторы спроса и предложения в настоящий момент имеют большее влияние на рынок, чем геополитические риски.

В среду, 7 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $76,76. 31 день цена находится в нисходящем тренде. За этот период цена снизилась на 13%. Ключевая поддержка находится на уровне $74,50. Сегодня покупатели пытаются развить импульс в сторону уровня $77,65.

По рублю никаких изменений на ближайшую неделю. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 85,00-87,50 руб. в ближайшие пару дней.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,07%, до 2830,75 п., индекс РТС - на 0,18%, до 1047,09 п. Российский рынок акций начал торги бодрым отскоком, но к закрытию вечерней сессии индекс IMOEX растерял всю прибыль. На рынке сохраняется пессимизм в отношении будущего роста. За 78 календарных дней значение индекса упало на 20%, до 2807. Цель по индексу сохраняется на уровне 2800 п. Если участники продолжат закрывать длинные позиции, тогда ориентируемся на уровень 2665 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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