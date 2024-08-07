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Equinor и ExxonMobil передают доли в морском блоке в Суринаме, сообщили СМИ

Equinor и ExxonMobil передают доли в морском блоке в Суринаме, сообщили СМИ - 07.08.2024, ПРАЙМ

Equinor и ExxonMobil передают доли в морском блоке в Суринаме, сообщили СМИ

Норвежская нефтегазовая группа Equinor покидает Суринам и совместно с ExxonMobil передает доли в глубоководном разведочном блоке американской энергокомпании... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T22:30+0300

2024-08-07T22:30+0300

2024-08-07T22:30+0300

энергетика

суринам

equinor

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доля

добыча нефти

добыча газа

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor покидает Суринам и совместно с ExxonMobil передает доли в глубоководном разведочном блоке американской энергокомпании Hess, сообщает агентство Reuters. "Equinor и ExxonMobil сообщили в среду, что они передали свои доли в глубоководном нефтегазовом разведочном блоке у берегов Суринама компании Hess, при этом норвежский производитель нефти покинул южноамериканскую страну", - пишет агентство. Как отмечает Reuters, отказ Equinor от лицензии на разведку в глубоководном блоке 59 и выход из Суринама выполнены в соответствии со стратегией компании, которая планирует сосредоточиться на ключевых регионах по добыче нефти и газа, таких как Норвегия, Мексиканский залив и Бразилия, а также увеличить инвестиции в возобновляемые энергетические источники и низкоуглеродную энергетику. Что касается ранее возглавлявшей консорциум ExxonMobil, она передала управление блоком компании Hess и сохраняет свое присутствие в блоке 52 в Суринаме, следует из сообщения. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 60 странах, штат составляет 62 тысячи человек.

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суринам, equinor, exxonmobil, доля, добыча нефти, добыча газа