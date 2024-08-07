https://1prime.ru/20240807/kurs-850724307.html
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 8 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 8 августа - 07.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 8 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 1,84 копейки - до 11,8074 рубля, курс доллара - на 78,97 копейки, до 85,9543 рубля, | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T17:20+0300
2024-08-07T17:20+0300
2024-08-07T17:24+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
курсы валют
доллар
евро
юань
рубль
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/61/841406120_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_a4efc8a3d0ea3d4e2cd8d1e13fd00b31.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 1,84 копейки - до 11,8074 рубля, курс доллара - на 78,97 копейки, до 85,9543 рубля, курс евро - на 81,54 копейки, до 93,8419 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/61/841406120_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_054bd97643dfa671c57b63da4659087c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курсы валют, доллар, евро, юань, рубль, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, доллар, евро, юань, рубль, Мосбиржа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 8 августа
ЦБ: курс доллара на 8 августа — 85,95 рубля, евро — 93,84 рубля, юаня — 11,80 рубля
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 1,84 копейки - до 11,8074 рубля, курс доллара - на 78,97 копейки, до 85,9543 рубля, курс евро - на 81,54 копейки, до 93,8419 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.