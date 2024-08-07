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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 8 августа

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 8 августа - 07.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 8 августа

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 1,84 копейки - до 11,8074 рубля, курс доллара - на 78,97 копейки, до 85,9543 рубля, | 07.08.2024, ПРАЙМ

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2024-08-07T17:20+0300

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 1,84 копейки - до 11,8074 рубля, курс доллара - на 78,97 копейки, до 85,9543 рубля, курс евро - на 81,54 копейки, до 93,8419 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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курсы валют, доллар, евро, юань, рубль, мосбиржа