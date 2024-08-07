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Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией

Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией - 07.08.2024, ПРАЙМ

Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией

Атака украинских военных в Курской области — это "масштабная провокация". Такую оценку происходящему в приграничье дал президент России Владимир Путин. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T14:29+0300

2024-08-07T14:29+0300

2024-08-07T14:32+0300

владимир путин

россия

курская область

всу

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Атака украинских военных в Курской области — это "масштабная провокация". Такую оценку происходящему в приграничье дал президент России Владимир Путин.Перед совещанием с членами кабмина глава государства отметил, что Киев "ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи".Он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области.Ранее власти Курской области начали вывозить жителей с обстреливаемых ВСУ территорий. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети.

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владимир путин, россия, курская область, всу, сво