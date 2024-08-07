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Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией
Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией - 07.08.2024, ПРАЙМ
Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией
Атака украинских военных в Курской области — это "масштабная провокация". Такую оценку происходящему в приграничье дал президент России Владимир Путин. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T14:29+0300
2024-08-07T14:32+0300
владимир путин
россия
курская область
всу
сво
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Атака украинских военных в Курской области — это "масштабная провокация". Такую оценку происходящему в приграничье дал президент России Владимир Путин.Перед совещанием с членами кабмина глава государства отметил, что Киев "ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи".Он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области.Ранее власти Курской области начали вывозить жителей с обстреливаемых ВСУ территорий. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети.
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владимир путин, россия, курская область, всу, сво
Владимир Путин, РОССИЯ, Курская область, ВСУ, СВО
14:29 07.08.2024 (обновлено: 14:32 07.08.2024)
 
Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией

Путин: в Курской области Киев предпринял очередную масштабную провокацию

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Атака украинских военных в Курской области — это "масштабная провокация". Такую оценку происходящему в приграничье дал президент России Владимир Путин.
Перед совещанием с членами кабмина глава государства отметил, что Киев "ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи".
Он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области.
Ранее власти Курской области начали вывозить жителей с обстреливаемых ВСУ территорий. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети.
Курск. Знаменский собор - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
С обстреливаемых территорий Курской области вывозят жителей
13:07
 
Владимир ПутинРОССИЯКурская областьВСУСВО
 
 
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