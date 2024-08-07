Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На переселение жителей Курской области срочно направят почти 2 млрд рублей - 07.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240807/kursk-850721315.html
На переселение жителей Курской области срочно направят почти 2 млрд рублей
На переселение жителей Курской области срочно направят почти 2 млрд рублей - 07.08.2024, ПРАЙМ
На переселение жителей Курской области срочно направят почти 2 млрд рублей
Первый транш на переселение жителей в Курской области будет направлен 7 августа до конца дня, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T16:14+0300
2024-08-07T16:14+0300
россия
курская область
денис мантуров
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160004_0:88:3024:1789_1920x0_80_0_0_7dd0746b5c5b19a9f7eb482c479dfe9a.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Первый транш на переселение жителей в Курской области будет направлен 7 августа до конца дня, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. "Минфин сегодня же обеспечит направление через Минстрой первого транша на 1,8 миллиарда рублей в рамках собранных заявок на сумму 11 миллиардов рублей на две с половиной тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение", - сказал он.Ранее власти Курской области начали вывозить жителей с обстреливаемых ВСУ территорий. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети.
https://1prime.ru/20240807/kursk-850718099.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160004_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_790f8a0dd5ebd02d2018fe3d4f3615bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, курская область, денис мантуров, сво
РОССИЯ, Курская область, Денис Мантуров, СВО
16:14 07.08.2024
 
На переселение жителей Курской области срочно направят почти 2 млрд рублей

Мантуров: 1,8 млрд руб направят на переселение жителей в Курской области

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Первый транш на переселение жителей в Курской области будет направлен 7 августа до конца дня, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Минфин сегодня же обеспечит направление через Минстрой первого транша на 1,8 миллиарда рублей в рамках собранных заявок на сумму 11 миллиардов рублей на две с половиной тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение", - сказал он.
Ранее власти Курской области начали вывозить жителей с обстреливаемых ВСУ территорий. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией
14:29
 
РОССИЯКурская областьДенис МантуровСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала