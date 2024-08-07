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На переселение жителей Курской области срочно направят почти 2 млрд рублей

На переселение жителей Курской области срочно направят почти 2 млрд рублей - 07.08.2024, ПРАЙМ

На переселение жителей Курской области срочно направят почти 2 млрд рублей

Первый транш на переселение жителей в Курской области будет направлен 7 августа до конца дня, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T16:14+0300

2024-08-07T16:14+0300

2024-08-07T16:14+0300

россия

курская область

денис мантуров

сво

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Первый транш на переселение жителей в Курской области будет направлен 7 августа до конца дня, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. "Минфин сегодня же обеспечит направление через Минстрой первого транша на 1,8 миллиарда рублей в рамках собранных заявок на сумму 11 миллиардов рублей на две с половиной тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение", - сказал он.Ранее власти Курской области начали вывозить жителей с обстреливаемых ВСУ территорий. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети.

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россия, курская область, денис мантуров, сво