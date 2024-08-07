https://1prime.ru/20240807/lada-850720494.html
Путин раскрыл особенности Lada Aura после тестирования
Путин раскрыл особенности Lada Aura после тестирования - 07.08.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл особенности Lada Aura после тестирования
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, что машина марки Lada Aura является хорошей и... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T15:46+0300
2024-08-07T15:46+0300
2024-08-07T15:46+0300
экономика
авто
lada aura
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, что машина марки Lada Aura является хорошей и комфортной. Ранее он протестировал данное авто на трассе М11. По словам президента Lada Aura "хорошая машинка, ну очень комфортная, управляема хорошо".
https://1prime.ru/20240731/lada-850565404.html
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авто, lada aura, владимир путин, легковые автомобилии
Экономика, Авто, LADA AURA, Владимир Путин, легковые автомобилии
Путин раскрыл особенности Lada Aura после тестирования
Путин назвал Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, что машина марки Lada Aura является хорошей и комфортной.
Ранее он протестировал данное авто на трассе М11.
По словам президента Lada Aura "хорошая машинка, ну очень комфортная, управляема хорошо".
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