https://1prime.ru/20240807/lada-850720494.html

Путин раскрыл особенности Lada Aura после тестирования

Путин раскрыл особенности Lada Aura после тестирования - 07.08.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл особенности Lada Aura после тестирования

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, что машина марки Lada Aura является хорошей и... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T15:46+0300

2024-08-07T15:46+0300

2024-08-07T15:46+0300

экономика

авто

lada aura

владимир путин

легковые автомобилии

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, что машина марки Lada Aura является хорошей и комфортной. Ранее он протестировал данное авто на трассе М11. По словам президента Lada Aura "хорошая машинка, ну очень комфортная, управляема хорошо".

https://1prime.ru/20240731/lada-850565404.html

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авто, lada aura, владимир путин, легковые автомобилии