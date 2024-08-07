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Суд прекратил уголовное преследование "скопинского маньяка"

Суд прекратил уголовное преследование "скопинского маньяка" - 07.08.2024, ПРАЙМ

Суд прекратил уголовное преследование "скопинского маньяка"

Скопинский районный суд Рязанской области прекратил содержать под стражей Виктора Мохова, осужденного в сокрытии убийства, заявили в суде. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T16:14+0300

2024-08-07T16:14+0300

2024-08-07T16:14+0300

суд

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 7 авг - ПРАЙМ. Скопинский районный суд Рязанской области прекратил содержать под стражей Виктора Мохова, осужденного в сокрытии убийства, заявили в суде. "Было сегодня ходатайство со стороны защитника Мохова, и уголовное преследование в отношении Мохова прекращено в связи с истечением срока", - подчеркнули представители суда. Виктор Мохов также известен общественности как "скопинский маньяк". В 2022 году против него было возбуждено дело по статье о заранее не обещанном укрывательстве преступления. Тогда "скопинского маньяка" отправили под домашний арест, однако позже он был переведен в СИЗО. Заседание по делу несколько раз откладывалось из-за того, что коллегия присяжных не была сформирована.Ранее Мохов был осужден за похищение двух несовершеннолетних девушек и насилие над ними в течение четырех лет. Суд состоялся в 2005 году, "скопинский маньяк" был приговорен к 17 годам содержания в колонии строгого режима. В 2021 году он вышел на свободу.

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рязанская область

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суд, рязанская область