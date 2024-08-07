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Мошенники украли у пенсионера из Москвы несколько миллионов рублей

Мошенники украли у пенсионера из Москвы несколько миллионов рублей - 07.08.2024, ПРАЙМ

Мошенники украли у пенсионера из Москвы несколько миллионов рублей

Пенсионер из Москвы за неделю перевел телефонным аферистам почти 83 миллиона рублей. Он сделал 90 переводов, рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T15:04+0300

2024-08-07T15:04+0300

2024-08-07T15:04+0300

пенсионеры

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МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Пенсионер из Москвы за неделю перевел телефонным аферистам почти 83 миллиона рублей. Он сделал 90 переводов, рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы.В ведомстве сообщают, что мошенники представились пострадавшему сотрудниками из правоохранительных органов, а также работниками банка. Один из злоумышленников даже показал поддельное служебное удостоверение. После того, как мошенники втерлись в доверие к пенсионеру, они сообщили, что его счета находятся в опасности. По их словам, в банке зафиксировали попытки снять деньги со счета москвича, а также взять кредит. Это убедило пенсионера снять деньги и перевести их на "безопасный" счет. "В подтверждение получения денег злоумышленники присылали в мессенджере якобы банковские документы. Когда аферисты начали интересоваться ценностями, находящимися у мужчины дома, он понял, что его обманули", - следует из сообщения ведомства. В прокуратуре столицы подчеркнули, что стоит внимательнее относиться к телефонным звонкам с подобными просьбами. Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят по видеосвязи и не присылают фотографии документов."Если вам сообщают о попытке хищения денежных средств со счета, необходимости перевода накоплений якобы на безопасный счет, прекратите разговор. Самостоятельно позвоните в свой банк и уточните необходимую информацию", - добавили в ведомстве.

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пенсионеры