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Мошенники украли у пенсионера из Москвы несколько миллионов рублей - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Мошенники украли у пенсионера из Москвы несколько миллионов рублей
Мошенники украли у пенсионера из Москвы несколько миллионов рублей - 07.08.2024, ПРАЙМ
Мошенники украли у пенсионера из Москвы несколько миллионов рублей
Пенсионер из Москвы за неделю перевел телефонным аферистам почти 83 миллиона рублей. Он сделал 90 переводов, рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T15:04+0300
2024-08-07T15:04+0300
пенсионеры
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МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Пенсионер из Москвы за неделю перевел телефонным аферистам почти 83 миллиона рублей. Он сделал 90 переводов, рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы.В ведомстве сообщают, что мошенники представились пострадавшему сотрудниками из правоохранительных органов, а также работниками банка. Один из злоумышленников даже показал поддельное служебное удостоверение. После того, как мошенники втерлись в доверие к пенсионеру, они сообщили, что его счета находятся в опасности. По их словам, в банке зафиксировали попытки снять деньги со счета москвича, а также взять кредит. Это убедило пенсионера снять деньги и перевести их на "безопасный" счет. "В подтверждение получения денег злоумышленники присылали в мессенджере якобы банковские документы. Когда аферисты начали интересоваться ценностями, находящимися у мужчины дома, он понял, что его обманули", - следует из сообщения ведомства. В прокуратуре столицы подчеркнули, что стоит внимательнее относиться к телефонным звонкам с подобными просьбами. Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят по видеосвязи и не присылают фотографии документов."Если вам сообщают о попытке хищения денежных средств со счета, необходимости перевода накоплений якобы на безопасный счет, прекратите разговор. Самостоятельно позвоните в свой банк и уточните необходимую информацию", - добавили в ведомстве.
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пенсионеры
пенсионеры
15:04 07.08.2024
 
Мошенники украли у пенсионера из Москвы несколько миллионов рублей

Московский пенсионер за 6 дней отдал аферистам 83 млн рублей

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБанковские вклады
Банковские вклады - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Пенсионер из Москвы за неделю перевел телефонным аферистам почти 83 миллиона рублей. Он сделал 90 переводов, рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы.
В ведомстве сообщают, что мошенники представились пострадавшему сотрудниками из правоохранительных органов, а также работниками банка. Один из злоумышленников даже показал поддельное служебное удостоверение. После того, как мошенники втерлись в доверие к пенсионеру, они сообщили, что его счета находятся в опасности. По их словам, в банке зафиксировали попытки снять деньги со счета москвича, а также взять кредит. Это убедило пенсионера снять деньги и перевести их на "безопасный" счет.
"В подтверждение получения денег злоумышленники присылали в мессенджере якобы банковские документы. Когда аферисты начали интересоваться ценностями, находящимися у мужчины дома, он понял, что его обманули", - следует из сообщения ведомства.
В прокуратуре столицы подчеркнули, что стоит внимательнее относиться к телефонным звонкам с подобными просьбами. Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят по видеосвязи и не присылают фотографии документов.
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"Если вам сообщают о попытке хищения денежных средств со счета, необходимости перевода накоплений якобы на безопасный счет, прекратите разговор. Самостоятельно позвоните в свой банк и уточните необходимую информацию", - добавили в ведомстве.
 
пенсионеры
 
 
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