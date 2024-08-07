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В Ираке считают, что нефть не подешевеет из-за ситуации на Ближнем Востоке

В Ираке считают, что нефть не подешевеет из-за ситуации на Ближнем Востоке - 07.08.2024, ПРАЙМ

В Ираке считают, что нефть не подешевеет из-за ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефтепродукты не упадут на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, какой-либо ценовой спад на энергоресурсы будет иметь кратковременный... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T19:46+0300

2024-08-07T19:46+0300

2024-08-07T19:46+0300

энергетика

нефть

мировой рынок нефти

ирак

ближний восток

эскалация

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БАГДАД, 7 авг - ПРАЙМ. Цены на нефтепродукты не упадут на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, какой-либо ценовой спад на энергоресурсы будет иметь кратковременный характер, заявил РИА Новости в среду финансовый советник правительства Ирака Мезхер Мохамад Салех. "Даже если какие-то сектора экономики столкнутся с кризисом и войдут в состояние депрессии, на примере того, как это было в 2008 году во время финансового кризиса, тогда неизбежно цены на нефть будут падать и будет перенасыщение нефтью на рынке, но это будет кратковременный отрезок времени", - сказал Салех. По словам финансового советника, на ближайшую перспективу мировой рынок нефти демонстрирует положительные показатели, что сопряжено с ростом цен - с учетом важных регулировок добычи со стороны ОПЕК+. "Два момента, которые не допустят снижение цен на нефть. Эскалация геополитической обстановки в Евразии и на Ближнем Востоке и в других регионах планеты остаются элементами давления, которые не позволят ценам на нефть и газ снижаться, так как это стратегические ресурсы… Особенно в тяжелых условиях, которые проживает финансовая система западного мира... (страны Запада - ред.) будут вынуждены восполнять свои запасы энергоресурсов", - отметил Салех. По словам собеседника агентства, второй фактор связан с двумя мощными мировыми экономиками - Китая и Индии, на которых не отражается финансовые проблемы Запада. "Это говорит о том, что на рынке все еще будут востребованы энергоресурсы - и нефть, в частности", - добавил эксперт. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. На прошлой неделе New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

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нефть, мировой рынок нефти, ирак, ближний восток, эскалация