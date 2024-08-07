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В Минздраве сообщили подробности о пострадавших в Курской области

В Минздраве сообщили подробности о пострадавших в Курской области - 07.08.2024, ПРАЙМ

В Минздраве сообщили подробности о пострадавших в Курской области

В результате обстрелов в Курской области ранены 24 человек, среди них шесть детей, рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T10:57+0300

2024-08-07T10:57+0300

2024-08-07T10:57+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. В результате обстрелов в Курской области ранены 24 человек, среди них шесть детей, рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов."В результате обстрелов украинскими националистами в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе 6 детей", - заявил он. Он также уточнил, что 13 человек госпитализированы, а 11 пострадавших получили помощь амбулаторно. Среди госпитализированных есть дети."Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.Утром в среду, 6 августа, украинские войска предприняли попытку зайти на территорию Курской области. Министерство обороны России сообщило, что ВСУ атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Нападение было совершено силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники.

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