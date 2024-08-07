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"Дочке" "Лукойла" грозит штраф за завышение цен

"Дочке" "Лукойла" грозит штраф за завышение цен - 07.08.2024, ПРАЙМ

"Дочке" "Лукойла" грозит штраф за завышение цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила завышение цен на дизельное топливо на АЗС "Лукойла" в Удмуртии в период снижения закупочных цен и выдала | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T10:44+0300

2024-08-07T10:44+0300

2024-08-07T10:44+0300

лукойл

фас рф

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила завышение цен на дизельное топливо на АЗС "Лукойла" в Удмуртии в период снижения закупочных цен и выдала предписание об устранении нарушений; компании грозит административный штраф, сообщила служба. "Удмуртское УФАС России выявило в действиях ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" нарушение, которое выразилось в злоупотреблении доминирующим положением на розничном рынке дизельного топлива. В период снижения закупочных цен на "дизель", а также при переходе с зимней на летнюю марку этого вида топлива компания не снижала розничные цены на территории региона", - говорится в сообщении. "Лукойл-Уралнефтепродукт" устанавливал наиболее высокие цены дизтопливо на АЗС в сравнении с другими хозяйствующими субъектами, считает служба. ФАС добавляет, что эти действия привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей. "По итогам рассмотрения дела рост розничных цен признан необоснованным. Обществу выдано предписание и грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ", - заключили в ведомстве.

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лукойл, фас рф