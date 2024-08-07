https://1prime.ru/20240807/predpisanie-850712140.html
"Дочке" "Лукойла" грозит штраф за завышение цен
"Дочке" "Лукойла" грозит штраф за завышение цен - 07.08.2024, ПРАЙМ
"Дочке" "Лукойла" грозит штраф за завышение цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила завышение цен на дизельное топливо на АЗС "Лукойла" в Удмуртии в период снижения закупочных цен и выдала | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T10:44+0300
2024-08-07T10:44+0300
2024-08-07T10:44+0300
лукойл
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82952/55/829525517_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e119e0d33ce0dbc4c2fed28cc9538b09.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила завышение цен на дизельное топливо на АЗС "Лукойла" в Удмуртии в период снижения закупочных цен и выдала предписание об устранении нарушений; компании грозит административный штраф, сообщила служба. "Удмуртское УФАС России выявило в действиях ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" нарушение, которое выразилось в злоупотреблении доминирующим положением на розничном рынке дизельного топлива. В период снижения закупочных цен на "дизель", а также при переходе с зимней на летнюю марку этого вида топлива компания не снижала розничные цены на территории региона", - говорится в сообщении. "Лукойл-Уралнефтепродукт" устанавливал наиболее высокие цены дизтопливо на АЗС в сравнении с другими хозяйствующими субъектами, считает служба. ФАС добавляет, что эти действия привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей. "По итогам рассмотрения дела рост розничных цен признан необоснованным. Обществу выдано предписание и грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20240807/forum-850710762.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82952/55/829525517_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4c44a86e36991d89e0ac87ddcd38a7bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лукойл, фас рф
"Дочке" "Лукойла" грозит штраф за завышение цен
ФАС РФ выдала "дочке" "Лукойла" предписание из-за завышения цен в Удмуртии
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила завышение цен на дизельное топливо на АЗС "Лукойла" в Удмуртии в период снижения закупочных цен и выдала предписание об устранении нарушений; компании грозит административный штраф, сообщила служба.
"Удмуртское УФАС России выявило в действиях ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" нарушение, которое выразилось в злоупотреблении доминирующим положением на розничном рынке дизельного топлива. В период снижения закупочных цен на "дизель", а также при переходе с зимней на летнюю марку этого вида топлива компания не снижала розничные цены на территории региона", - говорится в сообщении.
"Лукойл-Уралнефтепродукт" устанавливал наиболее высокие цены дизтопливо на АЗС в сравнении с другими хозяйствующими субъектами, считает служба. ФАС добавляет, что эти действия привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.
"По итогам рассмотрения дела рост розничных цен признан необоснованным. Обществу выдано предписание и грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ", - заключили в ведомстве.
В Международном банковском форуме в Сочи примут участие представители Банка России, Госдумы, Совета Федерации, Минфина