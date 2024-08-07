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Россия выбила западного "гиганта" из десятки ведущих стран - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Россия выбила западного "гиганта" из десятки ведущих стран
Россия выбила западного "гиганта" из десятки ведущих стран - 07.08.2024, ПРАЙМ
Россия выбила западного "гиганта" из десятки ведущих стран
Россия в индексе промышленного развития поднялась на восьмое место, опередив Великобританию, которая опустилась на 12-е место, пишет РИА Новости. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T10:00+0300
2024-08-07T10:00+0300
экономика
россия
промышленность
импортозамещение
впк
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россия в индексе промышленного развития поднялась на восьмое место, опередив Великобританию, которая опустилась на 12-е место, пишет РИА Новости.Китай и США сохранили лидирующие позиции, в то время как Великобритания не имеет долгосрочной промышленной стратегии. Специфика нынешнего положения в том, что там создаются низкоквалифицированные рабочие места без увеличения производственного потенциала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВыход Великобритании из Евросоюза, как полагают аналитики, может привести к установлению торговых барьеров и снижению инвестиций. Кроме того, отказ от российских энергоресурсов негативно сказался на британской промышленности.Что касается России, то она демонстрирует рост в реальном секторе с марта 2023 года. Импортозамещение и локализация производства способствовали увеличению занятости и росту обрабатывающей промышленности.В первом полугодии 2024 года обрабатывающая промышленность России прибавила 4,4%, что является самым высоким показателем с 2000 года. Этот рост в основном связан с оборонной промышленностью и импортозамещением.С февраля 2023 года наблюдается "фаза нового подъема" в российской экономике. Росту способствуют такие конъюнктурные факторы, как завершение крупных заказов в сфере металлоизделий и восстановление производства нефтепродуктов.Во втором квартале 2023 года загрузка производственных мощностей в России достигла 80,9%, что является историческим максимумом. Предприятия модернизировали производство и активизировали программы импортозамещения.Кроме того, Россия получила более высокие доходы от нефти и газа, чем ожидалось на фоне санкций. Благодаря доходам от нефти и газа федеральный бюджет в 2022 году пополнился на 8,82 триллиона рублей.
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россия, промышленность, импортозамещение, впк
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, импортозамещение, ВПК
10:00 07.08.2024
 
Россия выбила западного "гиганта" из десятки ведущих стран

В России продолжается бум промышленного производства

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова
Президент РФ В. Путин посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россия в индексе промышленного развития поднялась на восьмое место, опередив Великобританию, которая опустилась на 12-е место, пишет РИА Новости.
Китай и США сохранили лидирующие позиции, в то время как Великобритания не имеет долгосрочной промышленной стратегии. Специфика нынешнего положения в том, что там создаются низкоквалифицированные рабочие места без увеличения производственного потенциала.
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Выход Великобритании из Евросоюза, как полагают аналитики, может привести к установлению торговых барьеров и снижению инвестиций. Кроме того, отказ от российских энергоресурсов негативно сказался на британской промышленности.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Британия уступила место России в рейтинге промышленных лидеров
29 июля, 13:25
Что касается России, то она демонстрирует рост в реальном секторе с марта 2023 года. Импортозамещение и локализация производства способствовали увеличению занятости и росту обрабатывающей промышленности.
В первом полугодии 2024 года обрабатывающая промышленность России прибавила 4,4%, что является самым высоким показателем с 2000 года. Этот рост в основном связан с оборонной промышленностью и импортозамещением.
С февраля 2023 года наблюдается "фаза нового подъема" в российской экономике. Росту способствуют такие конъюнктурные факторы, как завершение крупных заказов в сфере металлоизделий и восстановление производства нефтепродуктов.
Во втором квартале 2023 года загрузка производственных мощностей в России достигла 80,9%, что является историческим максимумом. Предприятия модернизировали производство и активизировали программы импортозамещения.
Кроме того, Россия получила более высокие доходы от нефти и газа, чем ожидалось на фоне санкций. Благодаря доходам от нефти и газа федеральный бюджет в 2022 году пополнился на 8,82 триллиона рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьимпортозамещениеВПК
 
 
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