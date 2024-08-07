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Россия выбила западного "гиганта" из десятки ведущих стран

Россия выбила западного "гиганта" из десятки ведущих стран - 07.08.2024, ПРАЙМ

Россия выбила западного "гиганта" из десятки ведущих стран

Россия в индексе промышленного развития поднялась на восьмое место, опередив Великобританию, которая опустилась на 12-е место, пишет РИА Новости. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T10:00+0300

2024-08-07T10:00+0300

2024-08-07T10:00+0300

экономика

россия

промышленность

импортозамещение

впк

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россия в индексе промышленного развития поднялась на восьмое место, опередив Великобританию, которая опустилась на 12-е место, пишет РИА Новости.Китай и США сохранили лидирующие позиции, в то время как Великобритания не имеет долгосрочной промышленной стратегии. Специфика нынешнего положения в том, что там создаются низкоквалифицированные рабочие места без увеличения производственного потенциала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВыход Великобритании из Евросоюза, как полагают аналитики, может привести к установлению торговых барьеров и снижению инвестиций. Кроме того, отказ от российских энергоресурсов негативно сказался на британской промышленности.Что касается России, то она демонстрирует рост в реальном секторе с марта 2023 года. Импортозамещение и локализация производства способствовали увеличению занятости и росту обрабатывающей промышленности.В первом полугодии 2024 года обрабатывающая промышленность России прибавила 4,4%, что является самым высоким показателем с 2000 года. Этот рост в основном связан с оборонной промышленностью и импортозамещением.С февраля 2023 года наблюдается "фаза нового подъема" в российской экономике. Росту способствуют такие конъюнктурные факторы, как завершение крупных заказов в сфере металлоизделий и восстановление производства нефтепродуктов.Во втором квартале 2023 года загрузка производственных мощностей в России достигла 80,9%, что является историческим максимумом. Предприятия модернизировали производство и активизировали программы импортозамещения.Кроме того, Россия получила более высокие доходы от нефти и газа, чем ожидалось на фоне санкций. Благодаря доходам от нефти и газа федеральный бюджет в 2022 году пополнился на 8,82 триллиона рублей.

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россия, промышленность, импортозамещение, впк