https://1prime.ru/20240807/qashqai-850716596.html

Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге

Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге - 07.08.2024, ПРАЙМ

Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге

За первые шесть месяцев 2024-го самыми популярными машинами после каршринговых сервисов на вторичном рынке стали модели Renault и Nissan. Об этом сообщает RG.ru | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T13:26+0300

2024-08-07T13:26+0300

2024-08-07T13:26+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

nissan

renault

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. За первые шесть месяцев 2024-го самыми популярными машинами после каршринговых сервисов на вторичном рынке стали модели Renault и Nissan. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на исследование "Автотеки". Лидер - кроссовер Nissan Qashqai второго поколения. За ним идет Renault Kaptur. Третья строчка досталась Volkswagen Polo. В пятёрку также попали Skoda Rapid и Kia Rio X-Line. Чаще всего после каршеринговых сервисов автомобили продаются в столичном регионе.За полгода количество активных пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта.

https://1prime.ru/20240803/karshering-850647142.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, nissan, renault