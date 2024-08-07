https://1prime.ru/20240807/qashqai-850716596.html
Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге
Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге - 07.08.2024, ПРАЙМ
Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге
За первые шесть месяцев 2024-го самыми популярными машинами после каршринговых сервисов на вторичном рынке стали модели Renault и Nissan. Об этом сообщает RG.ru | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T13:26+0300
2024-08-07T13:26+0300
2024-08-07T13:26+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
nissan
renault
https://cdnn.1prime.ru/img/83194/41/831944141_0:0:770:433_1920x0_80_0_0_93495ab95c19b0d92a3763191efed5f0.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. За первые шесть месяцев 2024-го самыми популярными машинами после каршринговых сервисов на вторичном рынке стали модели Renault и Nissan. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на исследование "Автотеки". Лидер - кроссовер Nissan Qashqai второго поколения. За ним идет Renault Kaptur. Третья строчка досталась Volkswagen Polo. В пятёрку также попали Skoda Rapid и Kia Rio X-Line. Чаще всего после каршеринговых сервисов автомобили продаются в столичном регионе.За полгода количество активных пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта.
https://1prime.ru/20240803/karshering-850647142.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83194/41/831944141_141:0:718:433_1920x0_80_0_0_15775abae61d9d66b33ee656f1649c66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, nissan, renault
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, Nissan, Renault
Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге
Nissan Qashqai стал самым популярным авто с пробегом в каршеринге