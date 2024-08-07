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Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге
Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге - 07.08.2024, ПРАЙМ
Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге
За первые шесть месяцев 2024-го самыми популярными машинами после каршринговых сервисов на вторичном рынке стали модели Renault и Nissan. Об этом сообщает RG.ru | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T13:26+0300
2024-08-07T13:26+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
nissan
renault
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. За первые шесть месяцев 2024-го самыми популярными машинами после каршринговых сервисов на вторичном рынке стали модели Renault и Nissan. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на исследование "Автотеки". Лидер - кроссовер Nissan Qashqai второго поколения. За ним идет Renault Kaptur. Третья строчка досталась Volkswagen Polo. В пятёрку также попали Skoda Rapid и Kia Rio X-Line. Чаще всего после каршеринговых сервисов автомобили продаются в столичном регионе.За полгода количество активных пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта.
https://1prime.ru/20240803/karshering-850647142.html
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, nissan, renault
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, Nissan, Renault
13:26 07.08.2024
 
Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге

Nissan Qashqai стал самым популярным авто с пробегом в каршеринге

© "Колёса.ру"Представлены первые изображения обновленного кроссовера Nissan Qashqai
Представлены первые изображения обновленного кроссовера Nissan Qashqai
© "Колёса.ру"
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. За первые шесть месяцев 2024-го самыми популярными машинами после каршринговых сервисов на вторичном рынке стали модели Renault и Nissan. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на исследование "Автотеки".
Лидер - кроссовер Nissan Qashqai второго поколения. За ним идет Renault Kaptur. Третья строчка досталась Volkswagen Polo. В пятёрку также попали Skoda Rapid и Kia Rio X-Line. Чаще всего после каршеринговых сервисов автомобили продаются в столичном регионе.
За полгода количество активных пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта.
%Москва во время режима самоизоляции жителей - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга
3 августа, 16:37
 
Автоспрос на легковые автоподержанные автоNissanRenault
 
 
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