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Хватает только на еду и лекарства. Финансист подсчитал расходы пенсионеров

Хватает только на еду и лекарства. Финансист подсчитал расходы пенсионеров - 07.08.2024, ПРАЙМ

Хватает только на еду и лекарства. Финансист подсчитал расходы пенсионеров

Больше половины своих средств пенсионеры тратят на продукты, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T13:10+0300

2024-08-07T13:10+0300

2024-08-07T13:14+0300

пенсионеры

россия

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Больше половины своих средств пенсионеры тратят на продукты, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом сообщает "Российская газета".Следующими статьями расходов являются лекарства и прочие товары и услуги, связанные с поддержанием здоровья. Эксперт отметил, что такая ситуация, характеризуемая плоским спросом, негативно отражается на экономике страны. Распределение пенсионерами средств может изменить индексация пенсий. Только в этом случае они смогут позволить себе тратить выплаты на товары и услуги других сфер."Дополнительные расходы бюджета на индексацию пенсий в 2025 году составят 96 млрд рублей, в 2026 — 177 млрд, в 2027 году — 260 млрд", - подчеркнул Сафонов. "Это дополнительные деньги, которые создадут потребительский спрос и пойдут в экономику", — заключил он.На 1 апреля 2024 года средний размер пенсии у россиян составлял 20 941 рубль.

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пенсионеры, россия