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Курс рубля к юаню на Мосбирже растет после колебаний
Курс рубля к юаню на Мосбирже растет после колебаний - 07.08.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже растет после колебаний
Курс рубля в среду повышается к юаню после колебаний в первой половине дня, следует из данных Московской биржи. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T17:51+0300
2024-08-07T17:51+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в среду повышается к юаню после колебаний в первой половине дня, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.30 мск снижается на 3 копейки (на 0,2%) - до 11,82 рубля. В течение дня юань колеблется в коридоре 11,76-11,86 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 49,6 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 85,85 рубля (+0,3%). РУБЛЬ В ПЛЮСЕ Разнонаправленные колебания курса рубля к юаню, отмечавшиеся в первой половине торговой сессии, сменились ростом российской валюты. "Основными факторами, определяющим динамику рубля к юаню, по-прежнему является положительное сальдо платежного баланса, а также замедление импорта как в результате ужесточения денежно-кредитных условий, так и в результате усложнения и удорожания трансграничных переводов", - комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка. Нефть к 17.33 мск дорожает на 1,7%, до 77,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 103,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Разнонаправленные движения курса юаня уменьшают свою амплитуду в рамках диапазона консолидации 11,73–11,95 рубля, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Эта тенденция наблюдается вторую неделю и отражает сбалансированность спроса на иностранную валюту и ее предложения. Пока не видно усиления каких-либо факторов, способного нарушить это равновесие. Вероятно продолжение консолидации юаня в коридоре 11,73–11,95 рубля с возможной проверкой на прочность его верхней границы", - говорит аналитик. По оценке Фетисова, в краткосрочной перспективе курс юаня останется в диапазоне 11,74-11,94 рубля.
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биржевые торги, курсы валют, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Курсы валют, Мосбиржа, юань
Курс рубля к юаню на Мосбирже растет после колебаний
Курс рубля к юаню на Мосбирже растет в среду на 0,2% после колебаний
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в среду повышается к юаню после колебаний в первой половине дня, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.30 мск снижается на 3 копейки (на 0,2%) - до 11,82 рубля. В течение дня юань колеблется в коридоре 11,76-11,86 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 49,6 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 85,85 рубля (+0,3%).
Разнонаправленные колебания курса рубля к юаню, отмечавшиеся в первой половине торговой сессии, сменились ростом российской валюты.
"Основными факторами, определяющим динамику рубля к юаню, по-прежнему является положительное сальдо платежного баланса, а также замедление импорта как в результате ужесточения денежно-кредитных условий, так и в результате усложнения и удорожания трансграничных переводов", - комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.
Нефть к 17.33 мск дорожает на 1,7%, до 77,8 доллара за баррель сорта Brent.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 103,2 пункта.
Разнонаправленные движения курса юаня уменьшают свою амплитуду в рамках диапазона консолидации 11,73–11,95 рубля, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Эта тенденция наблюдается вторую неделю и отражает сбалансированность спроса на иностранную валюту и ее предложения. Пока не видно усиления каких-либо факторов, способного нарушить это равновесие. Вероятно продолжение консолидации юаня в коридоре 11,73–11,95 рубля с возможной проверкой на прочность его верхней границы", - говорит аналитик.
По оценке Фетисова, в краткосрочной перспективе курс юаня останется в диапазоне 11,74-11,94 рубля.
Стало известно, сколько юаней из ФНБ Минфин вложил в облигации в июле