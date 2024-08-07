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Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню
Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню - 07.08.2024, ПРАЙМ
Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню
Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T20:14+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов среды снизился на 2 копейки - до 11,83 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.27 мск дорожает на 2,8% - до 78,62 доллара за баррель. БЕЗ ЧЕТКОЙ ДИНАМИКИ Курс юаня в среду снизился на 0,17%. В течение дня китайская валюта торговалась в диапазоне 11,76-11,86 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 50 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. Денис Буйволов из БКС "Мир Инвестиций" отмечает, что снижение цен на нефть с начала июля, вероятно, уже транслируется в сокращение объемов поступающей экспортной выручки. Это может постепенно смещать баланс сил не в пользу российской валюты, считает эксперт. "После перехода на августовские операции с валютой по бюджетному правилу ЦБ нарастил продажи юаней. Тем не менее, общие объемы торгов китайской валютой на Мосбирже все же заметно снизились относительно вторника", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В среду рубль на внебиржевом рынке умеренно понизился. Инвесторы спокойны, а активность сегмента оценивается средней. В целом валютный сектор смотрится нейтрально. Именно сейчас для него нет новостей, которые могли бы провоцировать амплитудные колебания", - отмечает в свою очередь Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". ПРОГНОЗЫ По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром курса рубля к юаню на четверг будет диапазон 11,8-12,2 рубля. Доллар на внебиржевом рынке может торговаться в интервале 84,5-87 рубля, евро - в коридоре 92-95 рублей. "В целом для курса сохраняет свою актуальность диапазон в 11,75-12 рублей к юаню в отсутствие дальнейших признаков ослабления спроса на валюту", - считает Григорьев. Буйволов прогнозирует курс рубля к юаню на Мосбирже до конца текущей недели в диапазоне 11,7-11,9 рубля, а курс рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка – 85-87 рублей. "Увеличение с 7 августа чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила более чем в два раза – с 3 до 7,3 миллиарда в день в рублевом эквиваленте – будет выступать на стороне рубля. Нацвалюту также продолжат поддерживать высокие ставки и неуверенный спрос импортеров на инвалюту из-за сложностей с трансграничными расчетами", - отметил аналитик.
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россия, мосбиржа, юань, биржевые торги
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, юань, биржевые торги
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов среды снизился на 2 копейки - до 11,83 рубля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.27 мск дорожает на 2,8% - до 78,62 доллара за баррель.
Курс юаня в среду снизился на 0,17%. В течение дня китайская валюта торговалась в диапазоне 11,76-11,86 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 50 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи.
Денис Буйволов из БКС "Мир Инвестиций" отмечает, что снижение цен на нефть с начала июля, вероятно, уже транслируется в сокращение объемов поступающей экспортной выручки. Это может постепенно смещать баланс сил не в пользу российской валюты, считает эксперт.
"После перехода на августовские операции с валютой по бюджетному правилу ЦБ нарастил продажи юаней. Тем не менее, общие объемы торгов китайской валютой на Мосбирже все же заметно снизились относительно вторника", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В среду рубль на внебиржевом рынке умеренно понизился. Инвесторы спокойны, а активность сегмента оценивается средней. В целом валютный сектор смотрится нейтрально. Именно сейчас для него нет новостей, которые могли бы провоцировать амплитудные колебания", - отмечает в свою очередь Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром курса рубля к юаню на четверг будет диапазон 11,8-12,2 рубля. Доллар на внебиржевом рынке может торговаться в интервале 84,5-87 рубля, евро - в коридоре 92-95 рублей.
"В целом для курса сохраняет свою актуальность диапазон в 11,75-12 рублей к юаню в отсутствие дальнейших признаков ослабления спроса на валюту", - считает Григорьев.
Буйволов прогнозирует курс рубля к юаню на Мосбирже до конца текущей недели в диапазоне 11,7-11,9 рубля, а курс рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка – 85-87 рублей.
"Увеличение с 7 августа чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила более чем в два раза – с 3 до 7,3 миллиарда в день в рублевом эквиваленте – будет выступать на стороне рубля. Нацвалюту также продолжат поддерживать высокие ставки и неуверенный спрос импортеров на инвалюту из-за сложностей с трансграничными расчетами", - отметил аналитик.
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов