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В Словакии решают проблему с транзитом нефти через Украину
В Словакии решают проблему с транзитом нефти через Украину - 07.08.2024, ПРАЙМ
В Словакии решают проблему с транзитом нефти через Украину
Словацкая нефтеперерабатывающая фирма Slovnaft, являющаяся частью венгерской MOL, занимается решением проблемы с транзитом части нефти из России через Украину... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T15:19+0300
2024-08-07T15:19+0300
2024-08-07T15:19+0300
энергетика
словакия
украина
лукойл
транзит нефти по "дружбе"
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БРАТИСЛАВА, 7 авг - ПРАЙМ. Словацкая нефтеперерабатывающая фирма Slovnaft, являющаяся частью венгерской MOL, занимается решением проблемы с транзитом части нефти из России через Украину. Об этом сообщили в компании. "Slovnaft и группа MOL вместе с представителями государств (Словакии и Венгрии — ред.) работают над решением проблемы, чтобы были предоставлены долгосрочные гарантии на транспортировку нефти", — сообщил словацкий портал Standard со ссылкой на заявление компании. В компании отметили, что прикладывают "максимальные усилия, чтобы обеспечить замещающие поставки нефти в этот критический период для Словакии и региона" и назвали это краткосрочным решением. В Slovnaft уточнили, что с начала июля не получили никаких поставок нефти от "Лукойла", с которым подписан долгосрочный контракт. Причиной остановки поставок назвали то, что "Лукойл" внесен в санкционный список Украины. "Компания поэтому сообщила о форс-мажоре и поставки прекратила", — заявили в компании. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ограничительные меры, принял Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от "Лукойла", навредят самой Украине. Он отмечал, что НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится". Премьер два раза обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром для того, чтобы как можно скорее разрешить данный вопрос. По данным правительства Словакии, на фоне введенных Киевом ограничений на транзит нефти Slovnaft будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем необходимо.
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словакия, украина, лукойл, транзит нефти по "дружбе"
Энергетика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Лукойл, транзит нефти по "Дружбе"
В Словакии решают проблему с транзитом нефти через Украину
Slovnaft работает над решением проблемы с транзитом нефти из РФ через Украину
БРАТИСЛАВА, 7 авг - ПРАЙМ. Словацкая нефтеперерабатывающая фирма Slovnaft, являющаяся частью венгерской MOL, занимается решением проблемы с транзитом части нефти из России через Украину. Об этом сообщили в компании.
"Slovnaft и группа MOL вместе с представителями государств (Словакии и Венгрии — ред.) работают над решением проблемы, чтобы были предоставлены долгосрочные гарантии на транспортировку нефти", — сообщил словацкий портал Standard со ссылкой на заявление компании.
В компании отметили, что прикладывают "максимальные усилия, чтобы обеспечить замещающие поставки нефти в этот критический период для Словакии и региона" и назвали это краткосрочным решением.
В Slovnaft уточнили, что с начала июля не получили никаких поставок нефти от "Лукойла", с которым подписан долгосрочный контракт. Причиной остановки поставок назвали то, что "Лукойл" внесен в санкционный список Украины.
"Компания поэтому сообщила о форс-мажоре и поставки прекратила", — заявили в компании.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ограничительные меры, принял Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от "Лукойла", навредят самой Украине. Он отмечал, что НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится". Премьер два раза обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром для того, чтобы как можно скорее разрешить данный вопрос.
По данным правительства Словакии, на фоне введенных Киевом ограничений на транзит нефти Slovnaft будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем необходимо.
"Нафтогаз Украины" назвал остановку транзита нефти политическим решением