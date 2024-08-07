https://1prime.ru/20240807/slovnaft-850719576.html

В Словакии решают проблему с транзитом нефти через Украину

В Словакии решают проблему с транзитом нефти через Украину - 07.08.2024, ПРАЙМ

В Словакии решают проблему с транзитом нефти через Украину

Словацкая нефтеперерабатывающая фирма Slovnaft, являющаяся частью венгерской MOL, занимается решением проблемы с транзитом части нефти из России через Украину... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T15:19+0300

2024-08-07T15:19+0300

2024-08-07T15:19+0300

энергетика

словакия

украина

лукойл

транзит нефти по "дружбе"

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БРАТИСЛАВА, 7 авг - ПРАЙМ. Словацкая нефтеперерабатывающая фирма Slovnaft, являющаяся частью венгерской MOL, занимается решением проблемы с транзитом части нефти из России через Украину. Об этом сообщили в компании. "Slovnaft и группа MOL вместе с представителями государств (Словакии и Венгрии — ред.) работают над решением проблемы, чтобы были предоставлены долгосрочные гарантии на транспортировку нефти", — сообщил словацкий портал Standard со ссылкой на заявление компании. В компании отметили, что прикладывают "максимальные усилия, чтобы обеспечить замещающие поставки нефти в этот критический период для Словакии и региона" и назвали это краткосрочным решением. В Slovnaft уточнили, что с начала июля не получили никаких поставок нефти от "Лукойла", с которым подписан долгосрочный контракт. Причиной остановки поставок назвали то, что "Лукойл" внесен в санкционный список Украины. "Компания поэтому сообщила о форс-мажоре и поставки прекратила", — заявили в компании. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ограничительные меры, принял Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от "Лукойла", навредят самой Украине. Он отмечал, что НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится". Премьер два раза обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром для того, чтобы как можно скорее разрешить данный вопрос. По данным правительства Словакии, на фоне введенных Киевом ограничений на транзит нефти Slovnaft будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем необходимо.

https://1prime.ru/20240806/naftogaz-850705333.html

словакия

украина

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словакия, украина, лукойл, транзит нефти по "дружбе"