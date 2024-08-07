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Неожиданный маневр: российский СПГ вытесняет США из Европы

Неожиданный маневр: российский СПГ вытесняет США из Европы - 07.08.2024, ПРАЙМ

Неожиданный маневр: российский СПГ вытесняет США из Европы

Европа все громче "отказывается" от российского газа, но динамика его поставок в регион не перестает удивлять. Экспорт СПГ из России в ЕС последовательно... | 07.08.2024, ПРАЙМ

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2024-08-07T03:30+0300

2024-08-07T03:30+0300

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Европа все громче "отказывается" от российского газа, но динамика его поставок в регион не перестает удивлять. Экспорт СПГ из России в ЕС последовательно растет, а в июле 2024-го Россия почти обошла США – крупнейшего СПГ-поставщика в Европу. Почему ЕС подсел на российский сжиженный газ, невзирая ни на какие санкции – в материале "Прайм".Импорт растетМощное давление на российский энергетический экспорт не помешало Европе в 2023 году обеспечить наибольшие темпы роста спроса на российский сжиженный природный газ. Страны ЕС приобрели его на 6,1 миллиарда евро. Испания и Бельгия стали самыми крупными клиентами России в Европейском союзе. Доля российского импорта СПГ в Испании - 26,5%, в Бельгии - 37,2%.По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в прошлом году Россия стала третьим по величине поставщиком СПГ в Европу. В совокупности США, Катар и Россия обеспечили три четверти европейского импорта СПГ в 2022 и 2023 годах.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ этом году Россия уже на втором месте по объему СПГ- поставок в Европу. А в июле почти догнала крупнейшего европейского поставщика. Как пишет Bloomberg со ссылкой на предварительные данные отслеживания судов, разрыв между поставками СПГ из двух стран в Западную Европу сократился в июле до минимального значения с конца 2021 года. В первую очередь - из-за резкого сокращения импорта европейцами топлива из США.Жесткая конкуренцияЭкономисты не раз указывали на то, что и Европа не может в полной мере рассчитывать на стабильность импорта от своего крупнейшего поставщика. США сразу же перекидывают объемы на Азию, как только цены там становятся более привлекательными.То же самое происходит и сейчас. Тенденция иллюстрирует стремление поставщиков американского СПГ всегда выбирать более высокооплачиваемые регионы для отправки туда танкеров с топливом. В июле основные поставки СПГ из США пришлись на Азию, где спрос резко увеличился, замечает Bloomberg."Азиатско-тихоокеанский регион, Китай и Индия, которые сосредоточили основные промышленные активы, нуждаются в СПГ и, что важно, готовы платить больше, чем их европейские коллеги. Поэтому вектор основных потоков СПГ смещаются в сторону восточных регионов. Постепенный рост доли СПГ на рынке энергоносителей значительно увеличивает гибкость поставок и повышает роль своп-контрактов для рынка", - указывает Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании "Энергия Плюс".Cпрос растет и со стороны Египта, который борется с нехваткой электроэнергии в условиях экстремальных температур и сокращения внутреннего производства газа и наращивает импорт СПГ. Североафриканская страна готова платить премию к европейским ценам, чтобы привлечь поставки, и ожидаемо перетянула на себя часть американских СПГ-потоков, предназначавшихся для Европы.Экспортеры СПГ переориентировались на рынки, где цена в данный момент была выше. В данном случае это рынки АТР, куда и ушли американские производители СПГ. Как только ценовая ситуация изменится, американский СПГ вернется в Европу, добавляет Иван Андриевский, ервый вице-президент "Российского союза инженеров".Низкая надежностьВдобавок, альтернативные поставщики сжиженного природного газа для Европы — и США, и Катар, и Норвегия, и Австралия - не проявляют гибкость ценообразования, что заметно снижает их конкурентоспособность."Надежность поставок американского СПГ в Европу невысока, поскольку действительно американские экспортеры могут легко манипулировать объемами поставок и ценами. Контракты на поставку СПГ не являются долгосрочными, как это было с российским трубопроводным газом, и не гарантируют почти ничего с точки зрения энергетической безопасности Европы, кроме удовлетворения текущих потребностей", - указывает Евгений Смирнов, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.Потому Европа закупает все больше российского СПГ - во-первых, он не под санкциями, и европейским энергетическим компаниям выгоднее покупать российский, более дешевый (чем американский) СПГ. Географически поставки российского СПГ проще, чем из США, под наш газ в Европе есть необходимая инфраструктура и устойчивые договоренности между экспортерами и импортерами, добавляет экономист.Эксперты уверены: поставки российского СПГ в Европу будут расти, по крайней мере, до тех объемов, какие могут позволить мощности по приемке СПГ в Европе.Таким образом, неудивительно, что запрет на импорт сжиженного природного газа из РФ так и не ввели. В принятый в июне 14-й пакет санкций включили запрет на перевалку российского СПГ через ЕС в страны Азии. Такие меры явно указывают на то, что страны Евросоюза хотят, чтобы предназначавшийся Азии газ оставался в Европе, а не уходил в Индию или Китай.Россия же не упустит своего и в Азии. Российские экспортеры продолжат диверсифицировать экспортные направления. Наиболее перспективный регион — Азиатско-тихоокеанский. По прогнозам S&P Global, спрос на СПГ там вырастет в 4 раза к 2033 году. Только в Китай по итогам 2023-го года Россия нарастила объем поставок СПГ на 23 процента. В общей структуре китайского импорта СПГ Россия заняла третье место, уступив Австралии и Катару. По прогнозам, РФ может увеличить экспорт СПГ до 100 миллионов тонн уже к 2030 году, что позволит занять 20% мирового рынка.

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Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

газ, спг, импорт спг, поставки спг, ес, сша, россия, египет