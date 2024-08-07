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"Дает трещины". Украинский чиновник признал, что оборона ВСУ провалилась
"Дает трещины". Украинский чиновник признал, что оборона ВСУ провалилась - 07.08.2024, ПРАЙМ
"Дает трещины". Украинский чиновник признал, что оборона ВСУ провалилась
Украинская оборона дает трещины. Российские войска смогли добиться тактического успеха в Донецкой Народной Республике, сообщает американское издание Financial... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T09:21+0300
2024-08-07T09:21+0300
2024-08-07T09:23+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Украинская оборона дает трещины. Российские войска смогли добиться тактического успеха в Донецкой Народной Республике, сообщает американское издание Financial Times, ссылаясь на слова неназванного украинского чиновника."Наша оборона дает трещины", - приводит газета мнение украинского чиновника. Источник признал, что российские войска смогли достичь "тактического успеха" в ДНР. Издание также отмечает, что неудачи ВСУ на поле боя обусловлены несогласованными действиями, непрофессионализмом командования и неумелой ротацией сил. Все это позволяет российской армии продолжать наступление на тактически важные объекты и населенные пункты.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, всу, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ
"Дает трещины". Украинский чиновник признал, что оборона ВСУ провалилась
FT: на Украине признали, что российская армия добилась "тактического успеха"
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Украинская оборона дает трещины. Российские войска смогли добиться тактического успеха в Донецкой Народной Республике, сообщает американское издание Financial Times, ссылаясь на слова неназванного украинского чиновника.
"Наша оборона дает трещины", - приводит газета мнение украинского чиновника.
Источник признал, что российские войска смогли достичь "тактического успеха" в ДНР.
Издание также отмечает, что неудачи ВСУ на поле боя обусловлены несогласованными действиями, непрофессионализмом командования и неумелой ротацией сил. Все это позволяет российской армии продолжать наступление на тактически важные объекты и населенные пункты.
"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.