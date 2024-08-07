https://1prime.ru/20240807/vsu-850710373.html

"Дает трещины". Украинский чиновник признал, что оборона ВСУ провалилась

"Дает трещины". Украинский чиновник признал, что оборона ВСУ провалилась - 07.08.2024, ПРАЙМ

"Дает трещины". Украинский чиновник признал, что оборона ВСУ провалилась

Украинская оборона дает трещины. Российские войска смогли добиться тактического успеха в Донецкой Народной Республике, сообщает американское издание Financial... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T09:21+0300

2024-08-07T09:21+0300

2024-08-07T09:23+0300

спецоперация на украине

украина

всу

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83888/67/838886760_0:150:2882:1771_1920x0_80_0_0_bd7642c6b32b6a1d7f1322cb8472d624.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Украинская оборона дает трещины. Российские войска смогли добиться тактического успеха в Донецкой Народной Республике, сообщает американское издание Financial Times, ссылаясь на слова неназванного украинского чиновника."Наша оборона дает трещины", - приводит газета мнение украинского чиновника. Источник признал, что российские войска смогли достичь "тактического успеха" в ДНР. Издание также отмечает, что неудачи ВСУ на поле боя обусловлены несогласованными действиями, непрофессионализмом командования и неумелой ротацией сил. Все это позволяет российской армии продолжать наступление на тактически важные объекты и населенные пункты.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240806/priznanie-850707237.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, россия