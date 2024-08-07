https://1prime.ru/20240807/vsu-850713998.html

Боль для ВСУ. В Британии пожаловались на эффективность наступления России

Боль для ВСУ. В Британии пожаловались на эффективность наступления России - 07.08.2024, ПРАЙМ

Боль для ВСУ. В Британии пожаловались на эффективность наступления России

Украина теряет позиции из-за нехватки оружия и людей, отступая до километра в день. Моральный дух украинских войск снижается, российские войска атакуют по всей... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T12:01+0300

2024-08-07T12:01+0300

2024-08-07T12:01+0300

спецоперация на украине

украина

великобритания

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Украина теряет позиции из-за нехватки оружия и людей, отступая до километра в день. Моральный дух украинских войск снижается, российские войска атакуют по всей линии фронта, пишет британское издание The Economist.Как отмечается, Украина испытывает нехватку бронетехники и беспилотников, а также сталкивается с проблемами в логистике. Солдаты сталкиваются с плохими условиями на передовой, включая отсутствие эвакуации тел погибших.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБои продолжаются в Донбассе и Харьковской области. Российские войска используют численное превосходство и тактику, которая работает.Украинские командиры сталкиваются с критикой и обвинениями в неэффективности, особенно после окружения в Красногоровке. Усугубляются проблемы с мобилизацией и моральным духом в украинских войсках."Испытывая нехватку оружия и людей, Украина неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки в феврале: то сдав противнику деревню, то проведя неуклюжую ротацию. Теперь она отступает со скоростью до километра в день", — пишет издание.В статье говорится, что Покровск и другие города подконтрольного Киеву Донбасса ожидают изменения в жизни из-за близости к фронту.Также утверждается, что солдаты испытывают ненависть к России и не верят в прекращение огня, опасаясь возобновления конфликта. При этом командир боевого подразделения полковник Павел Федосенко поддерживает переговоры, но как боец и патриот выступает против.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240807/vsu-850710373.html

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, великобритания, россия