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Боль для ВСУ. В Британии пожаловались на эффективность наступления России - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240807/vsu-850713998.html
Боль для ВСУ. В Британии пожаловались на эффективность наступления России
Боль для ВСУ. В Британии пожаловались на эффективность наступления России - 07.08.2024, ПРАЙМ
Боль для ВСУ. В Британии пожаловались на эффективность наступления России
Украина теряет позиции из-за нехватки оружия и людей, отступая до километра в день. Моральный дух украинских войск снижается, российские войска атакуют по всей... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T12:01+0300
2024-08-07T12:01+0300
спецоперация на украине
украина
великобритания
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Украина теряет позиции из-за нехватки оружия и людей, отступая до километра в день. Моральный дух украинских войск снижается, российские войска атакуют по всей линии фронта, пишет британское издание The Economist.Как отмечается, Украина испытывает нехватку бронетехники и беспилотников, а также сталкивается с проблемами в логистике. Солдаты сталкиваются с плохими условиями на передовой, включая отсутствие эвакуации тел погибших.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБои продолжаются в Донбассе и Харьковской области. Российские войска используют численное превосходство и тактику, которая работает.Украинские командиры сталкиваются с критикой и обвинениями в неэффективности, особенно после окружения в Красногоровке. Усугубляются проблемы с мобилизацией и моральным духом в украинских войсках."Испытывая нехватку оружия и людей, Украина неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки в феврале: то сдав противнику деревню, то проведя неуклюжую ротацию. Теперь она отступает со скоростью до километра в день", — пишет издание.В статье говорится, что Покровск и другие города подконтрольного Киеву Донбасса ожидают изменения в жизни из-за близости к фронту.Также утверждается, что солдаты испытывают ненависть к России и не верят в прекращение огня, опасаясь возобновления конфликта. При этом командир боевого подразделения полковник Павел Федосенко поддерживает переговоры, но как боец и патриот выступает против.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, великобритания, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
12:01 07.08.2024
 
Боль для ВСУ. В Британии пожаловались на эффективность наступления России

The Economist: ВСУ постоянно теряют позиции с момента отступления из Авдеевки

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Украина теряет позиции из-за нехватки оружия и людей, отступая до километра в день. Моральный дух украинских войск снижается, российские войска атакуют по всей линии фронта, пишет британское издание The Economist.
Как отмечается, Украина испытывает нехватку бронетехники и беспилотников, а также сталкивается с проблемами в логистике. Солдаты сталкиваются с плохими условиями на передовой, включая отсутствие эвакуации тел погибших.
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Бои продолжаются в Донбассе и Харьковской области. Российские войска используют численное превосходство и тактику, которая работает.
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Украинские командиры сталкиваются с критикой и обвинениями в неэффективности, особенно после окружения в Красногоровке. Усугубляются проблемы с мобилизацией и моральным духом в украинских войсках.
"Испытывая нехватку оружия и людей, Украина неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки в феврале: то сдав противнику деревню, то проведя неуклюжую ротацию. Теперь она отступает со скоростью до километра в день", — пишет издание.
В статье говорится, что Покровск и другие города подконтрольного Киеву Донбасса ожидают изменения в жизни из-за близости к фронту.
Также утверждается, что солдаты испытывают ненависть к России и не верят в прекращение огня, опасаясь возобновления конфликта. При этом командир боевого подразделения полковник Павел Федосенко поддерживает переговоры, но как боец и патриот выступает против.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯ
 
 
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