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Источник раскрыл важнейшую деталь после взрыва на западе Москвы

Источник раскрыл важнейшую деталь после взрыва на западе Москвы - 07.08.2024, ПРАЙМ

Источник раскрыл важнейшую деталь после взрыва на западе Москвы

Пенсионер, погибший 6 августа при взрыве на западе Москвы, подорвался на гранате, предварительно - Ф-1, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T13:33+0300

2024-08-07T13:33+0300

2024-08-07T13:33+0300

происшествия

россия

москва

взрыв

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Пенсионер, погибший 6 августа при взрыве на западе Москвы, подорвался на гранате, предварительно - Ф-1, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "На месте происшествия было изъято пять фрагментов корпуса гранаты, а также ее составные части", - сказал собеседник агентства. Накануне в СК предполагали, что пожилой мужчина на улице Артамонова совершил самоубийство. Его соседка рассказывала, что он долго болел.

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