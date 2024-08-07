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Источник раскрыл важнейшую деталь после взрыва на западе Москвы
Источник раскрыл важнейшую деталь после взрыва на западе Москвы - 07.08.2024, ПРАЙМ
Источник раскрыл важнейшую деталь после взрыва на западе Москвы
Пенсионер, погибший 6 августа при взрыве на западе Москвы, подорвался на гранате, предварительно - Ф-1, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T13:33+0300
2024-08-07T13:33+0300
2024-08-07T13:33+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Пенсионер, погибший 6 августа при взрыве на западе Москвы, подорвался на гранате, предварительно - Ф-1, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "На месте происшествия было изъято пять фрагментов корпуса гранаты, а также ее составные части", - сказал собеседник агентства. Накануне в СК предполагали, что пожилой мужчина на улице Артамонова совершил самоубийство. Его соседка рассказывала, что он долго болел.
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Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, взрыв
Источник раскрыл важнейшую деталь после взрыва на западе Москвы
Источник РИА: погибший при взрыве на западе Москвы подорвался на гранате
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Пенсионер, погибший 6 августа при взрыве на западе Москвы, подорвался на гранате, предварительно - Ф-1, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"На месте происшествия было изъято пять фрагментов корпуса гранаты, а также ее составные части", - сказал собеседник агентства.
Накануне в СК предполагали, что пожилой мужчина на улице Артамонова совершил самоубийство. Его соседка рассказывала
, что он долго болел.