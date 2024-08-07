https://1prime.ru/20240807/yuan-850728860.html

Курс юаня снизился по итогам торгов среды до 11,83 рубля

Курс юаня снизился по итогам торгов среды до 11,83 рубля - 07.08.2024, ПРАЙМ

Курс юаня снизился по итогам торгов среды до 11,83 рубля

Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T19:05+0300

2024-08-07T19:05+0300

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 11,83 рубля.

https://1prime.ru/20240807/rost-850728571.html

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россия, биржевые торги, юань, курсы валют