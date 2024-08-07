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Курс юаня снизился по итогам торгов среды до 11,83 рубля
Курс юаня снизился по итогам торгов среды до 11,83 рубля - 07.08.2024, ПРАЙМ
Курс юаня снизился по итогам торгов среды до 11,83 рубля
Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T19:05+0300
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 11,83 рубля.
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россия, биржевые торги, юань, курсы валют
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, юань, Курсы валют
Курс юаня снизился по итогам торгов среды до 11,83 рубля
Курс юаня снизился по итогам торгов среды на две копейки, до 11,83 рубля