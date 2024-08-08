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Jetour Dashing прошел тест-драйв: выявлены плюсы и минусы

Jetour Dashing прошел тест-драйв: выявлены плюсы и минусы - 08.08.2024, ПРАЙМ

Jetour Dashing прошел тест-драйв: выявлены плюсы и минусы

Китайский кроссовер Jetour Dashing прошел длительный тест-драйв, в результате которого удалось выявить положительные и отрицательные стороны автомобиля,... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T13:28+0300

2024-08-08T13:28+0300

2024-08-08T13:28+0300

китайский автопром

россия

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Китайский кроссовер Jetour Dashing прошел длительный тест-драйв, в результате которого удалось выявить положительные и отрицательные стороны автомобиля, рассказал эксперт журнала "За рулем".Неоспоримым преимуществом "китайца" является детальная проработка облегчающих водителю и пассажирам жизнь мелочей. Так, в салоне в подлокотниках дверей есть специальные ремешки, позволяющие хранить там зонт, отдельные экраны, отображающие температуру на улице, на центральной консоли расположены специальные слоты для телефона с прорезью для зарядки, есть беспроводная зарядка гаджетов и многое другое. Внутри багажника также встроены боковые карманы с сеткой для более мелких вещей и несколько источников освещения для лучшего обзора. Одним из главных недостатков управления является нелогичное распределение функционала кроссовера на панели управления. Затруднительным может стать поиск настройки климат- и круиз-контроля. Все нюансы раскрываются в руководстве по эксплуатации.Это, однако, не перекрывает потенциал автомобиля, а также его функциональные особенности. Турбодвигатель объемом 1,6-литра и мощностью практически в 200 л.с. хорошо показал себя на дороге. Расход топлива не превышает девяти литров на сто километров, при этом Jetour Dashing можно заправлять 92-м бензином. Конечно, не рекомендуется, но все же допускается. Из минусов здесь - медленное смыкание сцеплений при старте. Таким образом, тест-драйв показал хорошие результаты и не выявил серьезных проблем, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20240808/haval-850738300.html

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китайский автопром, россия