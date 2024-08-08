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Reuters узнал, что Китай и Россия обсуждают крайне необычные сделки - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Reuters узнал, что Китай и Россия обсуждают крайне необычные сделки
Reuters узнал, что Китай и Россия обсуждают крайне необычные сделки - 08.08.2024, ПРАЙМ
Reuters узнал, что Китай и Россия обсуждают крайне необычные сделки
Москва и Пекин могут одобрить схему бартерной торговли, сообщил Reuters со ссылкой на три источника в сфере торговли и платежей. Уточняется, что две сделки,... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T13:35+0300
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россия
китай
торговля
бартер
бартерные сделки
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Москва и Пекин могут одобрить схему бартерной торговли, сообщил Reuters со ссылкой на три источника в сфере торговли и платежей. Уточняется, что две сделки, связанные с сельским хозяйством, могут пройти уже осенью.Топ-менеджер крупного российского банка подтвердил агентству, что подготовка бартерной схемы ведется, но отказался обсуждать подробности. Такой способ позволил бы двум странам обойти проблемы с платежами и минимизировать роль западных регулирующих органов.В 2019 году Китай договорился об обмене пальмового масла стоимостью около 150 миллионов долларов из Малайзии на строительные услуги, природные ресурсы, гражданское и оборонное оборудование. В 2021 году китайская компания экспортировала в Иран автозапчасти на сумму два миллиона долларов в обмен на фисташки, напоминает агентство. Между тем, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 136,67 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.
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россия, китай, торговля, бартер, бартерные сделки
РОССИЯ, КИТАЙ, торговля, бартер, бартерные сделки
13:35 08.08.2024 (обновлено: 13:40 08.08.2024)
 
Reuters узнал, что Китай и Россия обсуждают крайне необычные сделки

Reuters: Россия и Китай обсуждают возможность проведения бартерных сделок

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Москва и Пекин могут одобрить схему бартерной торговли, сообщил Reuters со ссылкой на три источника в сфере торговли и платежей. Уточняется, что две сделки, связанные с сельским хозяйством, могут пройти уже осенью.
Топ-менеджер крупного российского банка подтвердил агентству, что подготовка бартерной схемы ведется, но отказался обсуждать подробности. Такой способ позволил бы двум странам обойти проблемы с платежами и минимизировать роль западных регулирующих органов.
В 2019 году Китай договорился об обмене пальмового масла стоимостью около 150 миллионов долларов из Малайзии на строительные услуги, природные ресурсы, гражданское и оборонное оборудование. В 2021 году китайская компания экспортировала в Иран автозапчасти на сумму два миллиона долларов в обмен на фисташки, напоминает агентство.
Между тем, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 136,67 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.
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РОССИЯКИТАЙторговлябартербартерные сделки
 
 
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