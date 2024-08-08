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На Западе задумались о последствиях потери Донбасса Украиной

На Западе задумались о последствиях потери Донбасса Украиной - 08.08.2024, ПРАЙМ

На Западе задумались о последствиях потери Донбасса Украиной

Российские войска продолжают наступление в Донбассе, что дает повод для беспокойства, пишет Süddeutsche Zeitung. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T10:28+0300

2024-08-08T10:28+0300

2024-08-08T10:28+0300

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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российские войска продолжают наступление в Донбассе, что дает повод для беспокойства, пишет Süddeutsche Zeitung.По мнению автора, успехи России в Донбассе могут повлиять на переговоры с Киевом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДоминирующей темой в последнее время стало получение Украиной истребителей F-16. Однако, как отмечается, в последнее время на Украине произошло больше событий, особенно на фронте в Донбассе, и это развитие событий может оказать огромное влияние на дипломатию.Российские войска пытаются прорвать линию фронта и продвигаются в стратегически важных городах — Торецк, Покровск, Часов Яр.По оценкам британской разведки, российским войскам в ближайшие недели удастся добиться дальнейшего прогресса, однако их общие возможности ограничены.Что касается ближайших перспектив, то украинская армия сталкивается с проблемами нехватки боеприпасов и бойцов, а эвакуация населения может свидетельствовать о потере контроля над некоторыми регионами.Автор подчеркивает, что Донбасс имеет стратегическое значение для России, и его освобождение является одной из целей специальной военной операции. В этих условиях переговоры между Москвой и Киевом могут зависеть от успехов российских войск в этом регионе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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