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Назван самый надежный автомобиль за 500 тысяч рублей - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Назван самый надежный автомобиль за 500 тысяч рублей
Назван самый надежный автомобиль за 500 тысяч рублей - 08.08.2024, ПРАЙМ
Назван самый надежный автомобиль за 500 тысяч рублей
Самый надежный подержанный автомобиль до 500 тысяч рублей — Ford Focus второго поколения, сообщил "Газете.Ru" технический директор автомобильного маркетплейса... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T11:08+0300
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авто
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Самый надежный подержанный автомобиль до 500 тысяч рублей — Ford Focus второго поколения, сообщил "Газете.Ru" технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов."На мой взгляд, оптимальным автомобилем с пробегом стоимостью до 500 тысяч рублей можно назвать Ford Focus 2009-2011 годов производства", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперт дал совет выбрать комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач либо гидроавтоматом. По его словам, этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.Как отметил Рязанов, у таких моделей ресурс двигателя составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма нужно менять не реже чем раз в 150 тысяч километров, такой же срок службы у подшипников приводов.Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, а втулки — вдвое дольше.Также отличается надежностью задняя подвеска. Амортизаторы редко выхаживают меньше 110-140 тысяч километров.Такой автомобиль при этом неприхотлив и недорог в обслуживании, особенно если вовремя проходить техническое обслуживание и воздерживаться от агрессивного стиля вождения.Ford Focus не обязательно заправлять высокооктановым бензином, достаточно использовать АИ-92. Расход топлива составляет 8,6 - 10,6 литров на 100 километров.
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авто, ford
Авто, Ford
11:08 08.08.2024 (обновлено: 11:09 08.08.2024)
 
Назван самый надежный автомобиль за 500 тысяч рублей

Эксперт Рязанов: самый надежный автомобиль до 500 тысяч рублей — Ford Focus

© РИА Новости . Игорь Руссак | Перейти в медиабанк%Производство новой модели Ford Focus во Всеволожске
%Производство новой модели Ford Focus во Всеволожске - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Самый надежный подержанный автомобиль до 500 тысяч рублей — Ford Focus второго поколения, сообщил "Газете.Ru" технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.
"На мой взгляд, оптимальным автомобилем с пробегом стоимостью до 500 тысяч рублей можно назвать Ford Focus 2009-2011 годов производства", — сказал он.
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Эксперт дал совет выбрать комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач либо гидроавтоматом. По его словам, этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.
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Как отметил Рязанов, у таких моделей ресурс двигателя составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма нужно менять не реже чем раз в 150 тысяч километров, такой же срок службы у подшипников приводов.
Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, а втулки — вдвое дольше.
Также отличается надежностью задняя подвеска. Амортизаторы редко выхаживают меньше 110-140 тысяч километров.
Такой автомобиль при этом неприхотлив и недорог в обслуживании, особенно если вовремя проходить техническое обслуживание и воздерживаться от агрессивного стиля вождения.
Ford Focus не обязательно заправлять высокооктановым бензином, достаточно использовать АИ-92. Расход топлива составляет 8,6 - 10,6 литров на 100 километров.
 
АвтоFord
 
 
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