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Назван самый надежный автомобиль за 500 тысяч рублей

Назван самый надежный автомобиль за 500 тысяч рублей - 08.08.2024, ПРАЙМ

Назван самый надежный автомобиль за 500 тысяч рублей

Самый надежный подержанный автомобиль до 500 тысяч рублей — Ford Focus второго поколения, сообщил "Газете.Ru" технический директор автомобильного маркетплейса... | 08.08.2024, ПРАЙМ

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авто

ford

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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Самый надежный подержанный автомобиль до 500 тысяч рублей — Ford Focus второго поколения, сообщил "Газете.Ru" технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов."На мой взгляд, оптимальным автомобилем с пробегом стоимостью до 500 тысяч рублей можно назвать Ford Focus 2009-2011 годов производства", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперт дал совет выбрать комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач либо гидроавтоматом. По его словам, этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.Как отметил Рязанов, у таких моделей ресурс двигателя составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма нужно менять не реже чем раз в 150 тысяч километров, такой же срок службы у подшипников приводов.Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, а втулки — вдвое дольше.Также отличается надежностью задняя подвеска. Амортизаторы редко выхаживают меньше 110-140 тысяч километров.Такой автомобиль при этом неприхотлив и недорог в обслуживании, особенно если вовремя проходить техническое обслуживание и воздерживаться от агрессивного стиля вождения.Ford Focus не обязательно заправлять высокооктановым бензином, достаточно использовать АИ-92. Расход топлива составляет 8,6 - 10,6 литров на 100 километров.

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авто, ford