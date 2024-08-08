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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 9 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 9 августа - 08.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 9 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,9 копейки, до 11,8664 рубля, курс доллара - на 60,78 копейки, до 86,5621 рубля, курс... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T17:34+0300
2024-08-08T17:34+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,9 копейки, до 11,8664 рубля, курс доллара - на 60,78 копейки, до 86,5621 рубля, курс евро - на 29,14 копейки, до 94,1333 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, евро, доллар, юань, рубль
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, евро, доллар, юань, рубль
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 9 августа
ЦБ: курс доллара на 9 августа — 86,56 рубля, евро — 94,13 рубля, юаня — 11,87 рубля
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,9 копейки, до 11,8664 рубля, курс доллара - на 60,78 копейки, до 86,5621 рубля, курс евро - на 29,14 копейки, до 94,1333 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.