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Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов четверга

Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов четверга - 08.08.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов четверга

Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,86 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.08.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов четверга вырос на 3 копейки - до 11,86 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.36 мск дорожает на 0,92% - до 79,05 доллара за баррель. РУБЛЬ СЛАБЕЕТ Курс юаня в четверг вырос на 0,24%. В ходе торгов китайская валюта двигалась в диапазоне 11,78-11,91 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 84 миллиарда рублей, следует из данных Мосбиржи. Александр Шепелев из БКС "Мир Инвестиций" отмечает, что склонность рубля к ослаблению может быть связана с более чем двукратным увеличением продаж валюты в рамках бюджетного правила начиная с 7 августа. Он также не исключает, что на позициях рубля с временным лагом отражаются более низкие цены на нефть, установившиеся с июля. "В четверг рубль слабел … Судя по всему, спрос на валюту усилился, на что указывает выросший объем торгов на Мосбирже", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал" отмечает, что в четверг рубль заметно дешевеет и на внебиржевом рынке. При этом внутренних новостей, которые могли бы повлиять на курс рубля, не появлялось. "Скорее всего, рублевые пары продолжают движение в уже известных диапазонах. Для доллара США - это коридор 85-89 рублей, для евровалюты - диапазон 92-97 рублей. С фундаментальной точки зрения, оснований для серьезного ослабления позиций рубля сейчас нет", - говорит аналитик. ПРОГНОЗЫ По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на пятницу будет диапазон 11,9-12,3 рубля. Доллар на внебиржевом рынке может торговаться в интервале 85-88 рублей, евро - в коридоре 93-96 рублей. "В целом для курса внутри РФ все еще сохраняет свою актуальность диапазон в 11,75-12 рублей к юаню", - считает Григорьев. "Российская валюта может сопротивляться ослаблению благодаря высокой ключевой ставке и слабости спроса на иностранные деньги со стороны импортеров. Завтра возможно продолжение сдержанного ослабления рубля с целями 11,95 рубля по юаню и 87 рублей – по доллару", - говорит Шепелев.

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россия, биржевые торги, юань, курсы валют