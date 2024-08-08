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Еврокомиссия попыталась оправдать нападение ВСУ на Курскую область
Еврокомиссия попыталась оправдать нападение ВСУ на Курскую область - 08.08.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия попыталась оправдать нападение ВСУ на Курскую область
Нападение украинских подразделений на Курскую область - часть "права на самооборону", заявили в Европейской комиссии, предприняв попытку оправдать жестокую... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T15:12+0300
2024-08-08T15:12+0300
2024-08-08T15:12+0300
спецоперация на украине
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. Нападение украинских подразделений на Курскую область - часть "права на самооборону", заявили в Европейской комиссии, предприняв попытку оправдать жестокую атаку ВСУ, в ходе которой пострадало в том числе и мирное население."В рамках законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по противнику там, где она считает это необходимым не только на своей территории, но и на территории противника", - сказал представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано в ходе брифинга.Он также подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать Украину, несмотря на атаку на Курскую область.Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала атаку украинских военных террористическим актом, который был нацелен на уничтожение мирного населения. В Следственном комитете возбуждены дела об убийстве, теракте, незаконном ношении оружия и по другим статьям.В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.Также стало известно, что всего за период сопротивления уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники.
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еврокомиссия, всу
Спецоперация на Украине, Еврокомиссия, ВСУ
Еврокомиссия попыталась оправдать нападение ВСУ на Курскую область
В ЕК назвали нападение Украины на Курскую область "правом на самооборону"
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. Нападение украинских подразделений на Курскую область - часть "права на самооборону", заявили в Европейской комиссии, предприняв попытку оправдать жестокую атаку ВСУ, в ходе которой пострадало в том числе и мирное население.
"В рамках законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по противнику там, где она считает это необходимым не только на своей территории, но и на территории противника", - сказал представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано в ходе брифинга.
Он также подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать Украину, несмотря на атаку на Курскую область.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала атаку украинских военных террористическим актом, который был нацелен на уничтожение мирного населения. В Следственном комитете возбуждены дела об убийстве, теракте, незаконном ношении оружия и по другим статьям.
Сын курского священника описал, как дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи
В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
Также стало известно, что всего за период сопротивления уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники.