https://1prime.ru/20240808/napadenie-850744590.html

Еврокомиссия попыталась оправдать нападение ВСУ на Курскую область

Еврокомиссия попыталась оправдать нападение ВСУ на Курскую область - 08.08.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия попыталась оправдать нападение ВСУ на Курскую область

Нападение украинских подразделений на Курскую область - часть "права на самооборону", заявили в Европейской комиссии, предприняв попытку оправдать жестокую... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T15:12+0300

2024-08-08T15:12+0300

2024-08-08T15:12+0300

спецоперация на украине

еврокомиссия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. Нападение украинских подразделений на Курскую область - часть "права на самооборону", заявили в Европейской комиссии, предприняв попытку оправдать жестокую атаку ВСУ, в ходе которой пострадало в том числе и мирное население."В рамках законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по противнику там, где она считает это необходимым не только на своей территории, но и на территории противника", - сказал представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано в ходе брифинга.Он также подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать Украину, несмотря на атаку на Курскую область.Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала атаку украинских военных террористическим актом, который был нацелен на уничтожение мирного населения. В Следственном комитете возбуждены дела об убийстве, теракте, незаконном ношении оружия и по другим статьям.В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.Также стало известно, что всего за период сопротивления уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

https://1prime.ru/20240808/kursk-850741408.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

еврокомиссия, всу