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Российских нотариусов и майнеров обязали соблюдать антиотмывочные нормы

Российских нотариусов и майнеров обязали соблюдать антиотмывочные нормы - 08.08.2024, ПРАЙМ

Российских нотариусов и майнеров обязали соблюдать антиотмывочные нормы

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий нотариусов и майнеров цифровой валюты соблюдать нормы антиотмывочного законодательства... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T16:45+0300

2024-08-08T16:45+0300

2024-08-08T16:45+0300

россия

нотариусы

майнинг

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий нотариусов и майнеров цифровой валюты соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ, в частности, направлен на предотвращение использования института нотариата в противоправных целях. Он распространяет требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций и т.д. на нотариусов в случаях, когда они совершают финансовые операции от имени или по поручению клиента. При наличии у нотариуса подозрений, что нотариальное действие совершается или может быть совершено в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма, он будет обязан уведомить об этом Росфинмониторинг. Одновременно закрепляется право нотариуса отказать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что они могут быть использованы в подобных целях. Закон также включает в сферу регулирования антиотмывочного законодательства майнеров цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула. На них будут распространяться требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций, принятии мер по его снижению и т.д. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, будет обязано уведомлять Росфинмониторинг при наличии любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Аналогичная обязанность распространяется и на майнеров. Эти лица также будут обязаны предоставлять Росфинмониторингу информацию по его запросам. Причем им запрещается разглашать факт передачи ему такой информации. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Так, положения, касающиеся нотариусов, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 30 декабря 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нотариусы, майнинг