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Инвалиды первой группы и пенсионеры от 80 лет получат прибавку к пенсии - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Инвалиды первой группы и пенсионеры от 80 лет получат прибавку к пенсии
Инвалиды первой группы и пенсионеры от 80 лет получат прибавку к пенсии - 08.08.2024, ПРАЙМ
Инвалиды первой группы и пенсионеры от 80 лет получат прибавку к пенсии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке в сумме 1200 рублей к пенсии с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:34+0300
2024-08-08T22:34+0300
россия
пенсионеры
инвалиды
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке в сумме 1200 рублей к пенсии с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов первой группы. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. В законе сказано, что пенсионеры в возрасте от 80 лет, а также инвалиды первой группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией. Отмечается, что надбавка при получения двух пенсий будет применяться только к одной из них. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что согласно этому закону, с 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. При этом никаких заявлений для этого писать не потребуется, выплата будет назначаться автоматически, пояснял он.
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россия, пенсионеры, инвалиды
РОССИЯ, пенсионеры, инвалиды
22:34 08.08.2024
 
Инвалиды первой группы и пенсионеры от 80 лет получат прибавку к пенсии

Путин подписал закон о прибавке к пенсии инвалидам и пенсионерам от 80 лет

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке в сумме 1200 рублей к пенсии с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов первой группы. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
В законе сказано, что пенсионеры в возрасте от 80 лет, а также инвалиды первой группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией.
Отмечается, что надбавка при получения двух пенсий будет применяться только к одной из них.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что согласно этому закону, с 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. При этом никаких заявлений для этого писать не потребуется, выплата будет назначаться автоматически, пояснял он.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
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РОССИЯпенсионерыинвалиды
 
 
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