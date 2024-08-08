https://1prime.ru/20240808/poddubnyy-850734795.html
Военкора Поддубного переведут в московскую клинику
Военкора Поддубного переведут в московскую клинику - 08.08.2024, ПРАЙМ
Военкора Поддубного переведут в московскую клинику
Военкора Евгения Поддубного, который получил ранение в Курской области, переведут в одну из московских клиник, сообщается в Telegram-канале "Вести". | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T08:03+0300
2024-08-08T08:03+0300
2024-08-08T08:03+0300
вгтрк
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Военкора Евгения Поддубного, который получил ранение в Курской области, переведут в одну из московских клиник, сообщается в Telegram-канале "Вести". "Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения", - отмечается в сообщении.Машина Поддубного попала под обстрел украинских сил в приграничном районе Курской области, в результате журналист получил тяжелые ранения.Врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Съемочная группа ВГТРК, сопровождающая корреспондента, не пострадала.
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вгтрк
Военкора Поддубного переведут в московскую клинику
Получившего ранение в Курской области военкора Поддубного направят в московскую клинику
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Военкора Евгения Поддубного, который получил ранение в Курской области, переведут в одну из московских клиник, сообщается в Telegram-канале "Вести".
"Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения", - отмечается в сообщении.
Машина Поддубного попала под обстрел украинских сил в приграничном районе Курской области, в результате журналист получил тяжелые ранения.
Врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Съемочная группа ВГТРК, сопровождающая корреспондента, не пострадала.
Военкор ВГТРК Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ