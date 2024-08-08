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Пугать русских. В Киеве объяснили, зачем атакуют Курскую область

Пугать русских. В Киеве объяснили, зачем атакуют Курскую область - 08.08.2024, ПРАЙМ

Пугать русских. В Киеве объяснили, зачем атакуют Курскую область

Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T12:09+0300

2024-08-08T12:09+0300

2024-08-08T12:09+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, позитивно на переговоры будут влиять потери Москвой территории, людей и техники, сообщает издание "Страна".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом продвижение ВСУ вглубь России, как утверждает Подоляк, будет якобы "пугать" россиян и ухудшать их отношение к президенту Владимиру Путину."Реагируют ли они на что-то, кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать", — сказал советник, добавив, что любой компромисс Россия "воспринимает как твою слабость и готовность встать перед ней на колени"."Когда они могут сидеть за столом переговоров и все-таки можно что-то дожать, получить - только если они понимают, что война идет не по их сценарию", - добавил он.

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украина, всу, россия