Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам - 08.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240808/posobie-850762995.html
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий беременным женщинам, которые были уволены, получать пособие в сумме прожиточного минимума... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:57+0300
2024-08-08T22:58+0300
россия
закон
пособие по беременности и родам
увольнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/84/834048464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_782f59371e1d2ef86aacc1ee5e8c5689.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий беременным женщинам, которые были уволены, получать пособие в сумме прожиточного минимума. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, установлен новый размер пособия по беременности и родам, уволенным в связи с ликвидацией организации. Сумма составит 100% величины регионального прожиточного минимума вместо пособия в размере 300 рублей. Положения вступают в силу со дня официальной публикации.
https://1prime.ru/20240808/matkapital-850761773.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/84/834048464_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0694c4dae7ce207aa397224fb8b08c8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, закон, пособие по беременности и родам, увольнение
РОССИЯ, закон, пособие по беременности и родам, увольнение
22:57 08.08.2024 (обновлено: 22:58 08.08.2024)
 
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам

Путин подписал закон о пособии уволенным беременным в виде прожиточного минимума

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоддом "Саввино" в Подмосковье
Роддом Саввино в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий беременным женщинам, которые были уволены, получать пособие в сумме прожиточного минимума. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, установлен новый размер пособия по беременности и родам, уволенным в связи с ликвидацией организации. Сумма составит 100% величины регионального прожиточного минимума вместо пособия в размере 300 рублей.
Положения вступают в силу со дня официальной публикации.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал
Вчера, 22:38
 
РОССИЯзаконпособие по беременности и родамувольнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала