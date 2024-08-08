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Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам

Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам - 08.08.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий беременным женщинам, которые были уволены, получать пособие в сумме прожиточного минимума... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T22:57+0300

2024-08-08T22:57+0300

2024-08-08T22:58+0300

россия

закон

пособие по беременности и родам

увольнение

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий беременным женщинам, которые были уволены, получать пособие в сумме прожиточного минимума. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, установлен новый размер пособия по беременности и родам, уволенным в связи с ликвидацией организации. Сумма составит 100% величины регионального прожиточного минимума вместо пособия в размере 300 рублей. Положения вступают в силу со дня официальной публикации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, закон, пособие по беременности и родам, увольнение