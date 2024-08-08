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Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий беременным женщинам, которые были уволены, получать пособие в сумме прожиточного минимума... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:57+0300
2024-08-08T22:57+0300
2024-08-08T22:58+0300
россия
закон
пособие по беременности и родам
увольнение
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий беременным женщинам, которые были уволены, получать пособие в сумме прожиточного минимума. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, установлен новый размер пособия по беременности и родам, уволенным в связи с ликвидацией организации. Сумма составит 100% величины регионального прожиточного минимума вместо пособия в размере 300 рублей. Положения вступают в силу со дня официальной публикации.
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россия, закон, пособие по беременности и родам, увольнение
РОССИЯ, закон, пособие по беременности и родам, увольнение
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным в виде прожиточного минимума
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий беременным женщинам, которые были уволены, получать пособие в сумме прожиточного минимума. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, установлен новый размер пособия по беременности и родам, уволенным в связи с ликвидацией организации. Сумма составит 100% величины регионального прожиточного минимума вместо пособия в размере 300 рублей.
Положения вступают в силу со дня официальной публикации.
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