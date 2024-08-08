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ВСУ потеряли 660 боевиков при попытке прорваться в Курскую область

ВСУ потеряли 660 боевиков при попытке прорваться в Курскую область - 08.08.2024, ПРАЙМ

ВСУ потеряли 660 боевиков при попытке прорваться в Курскую область

В пограничных районах Курской области продолжается операция российской армии по ликвидации формирований ВСУ. Всего уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T12:14+0300

2024-08-08T12:14+0300

2024-08-08T12:14+0300

спецоперация на украине

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погранслужба фсб

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. В пограничных районах Курской области продолжается операция российской армии по ликвидации формирований ВСУ. Всего уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники, передает МО России.Пытавшиеся прорваться в Курскую область формирования украинской армии за прошедшие сутки потеряли до 400 солдат и 32 единицы бронетехники. Среди них один танк, четыре бронетранспортера, а также 24 бронированные машины "Козак" и три машины пехоты.Потери с начала украинского наступления продолжают расти. Так, российской армией ликвидированы 8 танков, 12 бронетранспортеров, 6 пехотных боевых машин, а также инженерная машина разграждения и 55 бронированных машин, следует из сообщения МО.В ведомстве также подчеркнули, что продвижение вражеской армии на курском направлении не допущено, все попытки пресекаются. ВСУ активно противостоит группировка войск "Север" и органы ФСБ."В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено", - подчеркнули в ведомстве.

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всу, погранслужба фсб, мо россии