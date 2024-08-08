https://1prime.ru/20240808/protokol-850749927.html
Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС
Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС - 08.08.2024, ПРАЙМ
Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, определяющего особенности регулирования электронной торговли товарами в рамках... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T17:26+0300
2024-08-08T17:26+0300
2024-08-08T17:26+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, определяющего особенности регулирования электронной торговли товарами в рамках Евразийского экономического союза. Изменения вносятся в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Протокол подписан 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге главами государств - членов ЕАЭС и внесен на ратификацию президентом РФ Владимиром Путиным. Он выделяет товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию и определяет особенности регулирования такой торговли. При этом вводится новый институт – оператора электронной торговли, совмещающего в себе функции логистического оператора и таможенного представителя, а также новый вид таможенной декларации – на товары электронной торговли. Декларирование таких товаров сможет осуществлять физлицо – получатель товара или оператор электронной торговли. Причем оператор будет нести ответственность за недостоверное таможенное декларирование, а также уплачивать в отношении данных товаров таможенные пошлины и налоги, если они предусмотрены национальным законодательством. Одной из ключевых функций оператора является сопровождение товаров, приобретенных на международной интернет-площадке, включая обеспечение логистики. При этом возможно использование двух логистических схем. Первая предусматривает поставку товаров покупателю напрямую от продавца из-за рубежа, а вторая - с таможенного (бондового) склада, где хранятся заранее завезенные товары. Однако вторая схема возможна лишь при участии оператора электронной торговли, которому товары передаются на хранение зарубежным продавцом. В отношении товаров, доставляемых физлицу напрямую от продавца, таможенные пошлины уплачиваются по единой ставке, определяемой Евразийской экономической комиссией для всех государств - членов ЕАЭС, а с бондового склада - по ставкам, установленным единым таможенным тарифом ЕАЭС. Протокол предоставляет каждому государству - члену ЕАЭС право установить налог на добавленную стоимость в отношении товаров электронной торговли. Кроме того, протокол предусматривает возможность установления беспошлинного порога ввоза товаров электронной торговли, ввозимых непосредственно физлицами.
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россия, еаэс, соглашение, электронная торговля
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС, соглашение, электронная торговля
Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС
РФ ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли товарами в ЕАЭС
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, определяющего особенности регулирования электронной торговли товарами в рамках Евразийского экономического союза. Изменения вносятся в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Протокол подписан 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге главами государств - членов ЕАЭС и внесен на ратификацию президентом РФ Владимиром Путиным. Он выделяет товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию и определяет особенности регулирования такой торговли. При этом вводится новый институт – оператора электронной торговли, совмещающего в себе функции логистического оператора и таможенного представителя, а также новый вид таможенной декларации – на товары электронной торговли.
Декларирование таких товаров сможет осуществлять физлицо – получатель товара или оператор электронной торговли. Причем оператор будет нести ответственность за недостоверное таможенное декларирование, а также уплачивать в отношении данных товаров таможенные пошлины и налоги, если они предусмотрены национальным законодательством. Одной из ключевых функций оператора является сопровождение товаров, приобретенных на международной интернет-площадке, включая обеспечение логистики.
При этом возможно использование двух логистических схем. Первая предусматривает поставку товаров покупателю напрямую от продавца из-за рубежа, а вторая - с таможенного (бондового) склада, где хранятся заранее завезенные товары. Однако вторая схема возможна лишь при участии оператора электронной торговли, которому товары передаются на хранение зарубежным продавцом.
В отношении товаров, доставляемых физлицу напрямую от продавца, таможенные пошлины уплачиваются по единой ставке, определяемой Евразийской экономической комиссией для всех государств - членов ЕАЭС, а с бондового склада - по ставкам, установленным единым таможенным тарифом ЕАЭС.
Протокол предоставляет каждому государству - члену ЕАЭС право установить налог на добавленную стоимость в отношении товаров электронной торговли. Кроме того, протокол предусматривает возможность установления беспошлинного порога ввоза товаров электронной торговли, ввозимых непосредственно физлицами.
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