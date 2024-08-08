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Москва опередила всех. НАТО испугалось нового российского "Искандера" - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Москва опередила всех. НАТО испугалось нового российского "Искандера"
Москва опередила всех. НАТО испугалось нового российского "Искандера" - 08.08.2024, ПРАЙМ
Москва опередила всех. НАТО испугалось нового российского "Искандера"
В Киеве и в Брюсселе опасаются появления у России ракетного комплекса "Искандер-1000".Дальность нового оружия будет составлять 1000 километров, а отклонение от... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T10:01+0300
2024-08-08T10:22+0300
спецоперация на украине
россия
сша
запад
гиперзвуковое оружие
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. В Киеве и в Брюсселе опасаются появления у России ракетного комплекса "Искандер-1000".Дальность нового оружия будет составлять 1000 километров, а отклонение от цели не превысит пяти метров, сообщило издание infoBRICS. Российское вооружение продолжает стремительно развиваться, несмотря на то, что до сих пор остается непревзойденным. В изменяющемся миропорядке все больше государств, противостоящих США, стремятся разработать свое высокоточное дальнобойное оружие. В этой сфере Россия стала первой сверхдержавой, обладающей подобного рода вооружением на тактическом, оперативном, стратегическом и доктринальном уровнях. В отличие от Запада Москва распоряжается почти двумя десятками гиперзвуковых средств поражения.Российская армия активно использует свои разработки в специальной военной операции для уничтожения штабов западных наемников. Так, свою эффективность доказали ракетные комплексы 9-А-7660 "Кинжал", оснащенные гиперзвуковыми ракетами 9-С-7760, а также многоцелевые 3М22 "Циркон".Среди всех этих вооружений ракетный комплекс "Искандер" стал наиболее эффективным и экономичным в производстве. Это первая в мире гиперзвуковая ракетная платформа, представленная в двух версиях. "Искандер-М" оснащен квазибаллистическими ракетами с дальностью до 500 километров. Вторая версия - "Искандер-К" - модифицированная ракетная платформа для запуска крылатых ракет. Обе разработки наносят высокоточные удары по любым целям.Не так давно появилась информация о том, что российская сторона готовит обновленную версию знаменитого "Искандера", дальность полета ракет которого будет составлять в два раза больше прошлого показателя - 1000 километров. Вероятнее всего, платформа будет иметь инерциальную систему наведения с коррекцией по спутниковой навигации. Другие характеристики обновленной платформы пока не разглашаются.По ДРСМД Москва и Вашингтон отказались от размещения ракет малой и средней дальности наземного базирования. Однако после одностороннего выхода США из договора, а затем и расширения экспансии военного блока на Восток Россия пересмотрела ограничения на базирование подобного вооружения.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, сша, запад, гиперзвуковое оружие
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, ЗАПАД, гиперзвуковое оружие
10:01 08.08.2024 (обновлено: 10:22 08.08.2024)
 
Москва опередила всех. НАТО испугалось нового российского "Искандера"

infoBRICS: на Украине обеспокоены разработкой в России ракеты "Искандер-1000"

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© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. В Киеве и в Брюсселе опасаются появления у России ракетного комплекса "Искандер-1000".Дальность нового оружия будет составлять 1000 километров, а отклонение от цели не превысит пяти метров, сообщило издание infoBRICS.
Российское вооружение продолжает стремительно развиваться, несмотря на то, что до сих пор остается непревзойденным. В изменяющемся миропорядке все больше государств, противостоящих США, стремятся разработать свое высокоточное дальнобойное оружие. В этой сфере Россия стала первой сверхдержавой, обладающей подобного рода вооружением на тактическом, оперативном, стратегическом и доктринальном уровнях. В отличие от Запада Москва распоряжается почти двумя десятками гиперзвуковых средств поражения.
Российская армия активно использует свои разработки в специальной военной операции для уничтожения штабов западных наемников. Так, свою эффективность доказали ракетные комплексы 9-А-7660 "Кинжал", оснащенные гиперзвуковыми ракетами 9-С-7760, а также многоцелевые 3М22 "Циркон".
Среди всех этих вооружений ракетный комплекс "Искандер" стал наиболее эффективным и экономичным в производстве. Это первая в мире гиперзвуковая ракетная платформа, представленная в двух версиях. "Искандер-М" оснащен квазибаллистическими ракетами с дальностью до 500 километров. Вторая версия - "Искандер-К" - модифицированная ракетная платформа для запуска крылатых ракет. Обе разработки наносят высокоточные удары по любым целям.
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Не так давно появилась информация о том, что российская сторона готовит обновленную версию знаменитого "Искандера", дальность полета ракет которого будет составлять в два раза больше прошлого показателя - 1000 километров. Вероятнее всего, платформа будет иметь инерциальную систему наведения с коррекцией по спутниковой навигации. Другие характеристики обновленной платформы пока не разглашаются.
По ДРСМД Москва и Вашингтон отказались от размещения ракет малой и средней дальности наземного базирования. Однако после одностороннего выхода США из договора, а затем и расширения экспансии военного блока на Восток Россия пересмотрела ограничения на базирование подобного вооружения.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАЗАПАДгиперзвуковое оружие
 
 
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