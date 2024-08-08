https://1prime.ru/20240808/redomitsilyatsiya-850759120.html

В РФ продлили упрощенную редомициляцию компаний в "русских офшорах"

В РФ продлили упрощенную редомициляцию компаний в "русских офшорах" - 08.08.2024, ПРАЙМ

В РФ продлили упрощенную редомициляцию компаний в "русских офшорах"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до конца 2025 года срок упрощенной перерегистрации иностранных компаний в специальных... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T21:49+0300

2024-08-08T21:49+0300

2024-08-08T21:49+0300

экономика

россия

закон

редомициляция

продление

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до конца 2025 года срок упрощенной перерегистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР) России, расположенных на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно прошлой редакции закона, процедура позволяла до 1 июля 2024 года включительно для регистрации международной компании в САР не представлять некоторые документы, когда это невозможно, с указанием причин. Поскольку сложности с получением за рубежом необходимых документов остаются, такую упрощенную процедуру решено продлить еще на полтора года, до 31 декабря 2025 года включительно. Закон также позволяет регистрироваться в САР иностранным компаниям, созданным не позднее 1 марта 2024 года (ранее – не позднее 1 марта 2022 года). Это позволит "переехать" в такие районы компаниям, созданным не только до, но и после 1 марта 2022 года. Кроме того, минимальная стоимость активов, вносимых в международный личный фонд, снижается до 500 миллионов с 5 миллиардов рублей. Международным компаниям из САР также предоставляется возможность размещать и организовывать обращение своих акций на иностранных биржах в дружественных иностранных государствах. Банк России установит особенности выплаты дивидендов по акциям таких компаний. Права на них учитываются на лицевых счетах иностранного номинального или уполномоченного держателя, иностранного регистратора и лицевых счетах депозитарных программ. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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россия, закон, редомициляция, продление