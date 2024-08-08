Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нотариусам новых регионов зачтут стаж для набора стажеров - 08.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240808/stazh-850751491.html
Нотариусам новых регионов зачтут стаж для набора стажеров
Нотариусам новых регионов зачтут стаж для набора стажеров - 08.08.2024, ПРАЙМ
Нотариусам новых регионов зачтут стаж для набора стажеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T18:10+0300
2024-08-08T18:10+0300
россия
новые регионы рф
нотариусы
стаж работы
https://cdnn.1prime.ru/img/83278/35/832783595_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_a535f8cc0affeb9d17726c23d57c61d7.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Стажировка проводится в течение одного года у нотариуса, занимающегося частной практикой и имеющего стаж нотариальной деятельности не менее чем три года. В стаж нотариальной деятельности засчитывается нотариальная деятельность лица, замещавшего должность нотариуса и осуществлявшего нотариальную деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области до дня принятия в РФ", - говорится в тексте закона. Документом также устанавливается, что использовать в наименованиях и СМИ термины "нотариат", "нотариальная деятельность", "нотариус", "нотариальная палата", "нотариальная контора" могут только нотариусы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://1prime.ru/20240808/normy-850748627.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83278/35/832783595_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_07fc13ce808dbac386815ca35d3ebdf9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, новые регионы рф, нотариусы, стаж работы
РОССИЯ, новые регионы РФ, нотариусы, стаж работы
18:10 08.08.2024
 
Нотариусам новых регионов зачтут стаж для набора стажеров

В РФ разрешили зачитывать стаж нотариусам новых регионов для набора стажеров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНотариус
Нотариус - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Стажировка проводится в течение одного года у нотариуса, занимающегося частной практикой и имеющего стаж нотариальной деятельности не менее чем три года. В стаж нотариальной деятельности засчитывается нотариальная деятельность лица, замещавшего должность нотариуса и осуществлявшего нотариальную деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области до дня принятия в РФ", - говорится в тексте закона.
Документом также устанавливается, что использовать в наименованиях и СМИ термины "нотариат", "нотариальная деятельность", "нотариус", "нотариальная палата", "нотариальная контора" могут только нотариусы.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Нотариус - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Российских нотариусов и майнеров обязали соблюдать антиотмывочные нормы
16:45
 
РОССИЯновые регионы РФнотариусыстаж работы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала