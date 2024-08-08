https://1prime.ru/20240808/stazh-850751491.html
Нотариусам новых регионов зачтут стаж для набора стажеров
Нотариусам новых регионов зачтут стаж для набора стажеров - 08.08.2024, ПРАЙМ
Нотариусам новых регионов зачтут стаж для набора стажеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T18:10+0300
2024-08-08T18:10+0300
2024-08-08T18:10+0300
россия
новые регионы рф
нотариусы
стаж работы
https://cdnn.1prime.ru/img/83278/35/832783595_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_a535f8cc0affeb9d17726c23d57c61d7.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Стажировка проводится в течение одного года у нотариуса, занимающегося частной практикой и имеющего стаж нотариальной деятельности не менее чем три года. В стаж нотариальной деятельности засчитывается нотариальная деятельность лица, замещавшего должность нотариуса и осуществлявшего нотариальную деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области до дня принятия в РФ", - говорится в тексте закона. Документом также устанавливается, что использовать в наименованиях и СМИ термины "нотариат", "нотариальная деятельность", "нотариус", "нотариальная палата", "нотариальная контора" могут только нотариусы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://1prime.ru/20240808/normy-850748627.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83278/35/832783595_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_07fc13ce808dbac386815ca35d3ebdf9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новые регионы рф, нотариусы, стаж работы
РОССИЯ, новые регионы РФ, нотариусы, стаж работы
Нотариусам новых регионов зачтут стаж для набора стажеров
В РФ разрешили зачитывать стаж нотариусам новых регионов для набора стажеров
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Стажировка проводится в течение одного года у нотариуса, занимающегося частной практикой и имеющего стаж нотариальной деятельности не менее чем три года. В стаж нотариальной деятельности засчитывается нотариальная деятельность лица, замещавшего должность нотариуса и осуществлявшего нотариальную деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области до дня принятия в РФ", - говорится в тексте закона.
Документом также устанавливается, что использовать в наименованиях и СМИ термины "нотариат", "нотариальная деятельность", "нотариус", "нотариальная палата", "нотариальная контора" могут только нотариусы.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Российских нотариусов и майнеров обязали соблюдать антиотмывочные нормы