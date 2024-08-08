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Нотариусам новых регионов зачтут стаж для набора стажеров

Нотариусам новых регионов зачтут стаж для набора стажеров - 08.08.2024, ПРАЙМ

Нотариусам новых регионов зачтут стаж для набора стажеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T18:10+0300

2024-08-08T18:10+0300

2024-08-08T18:10+0300

россия

новые регионы рф

нотариусы

стаж работы

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Стажировка проводится в течение одного года у нотариуса, занимающегося частной практикой и имеющего стаж нотариальной деятельности не менее чем три года. В стаж нотариальной деятельности засчитывается нотариальная деятельность лица, замещавшего должность нотариуса и осуществлявшего нотариальную деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области до дня принятия в РФ", - говорится в тексте закона. Документом также устанавливается, что использовать в наименованиях и СМИ термины "нотариат", "нотариальная деятельность", "нотариус", "нотариальная палата", "нотариальная контора" могут только нотариусы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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россия, новые регионы рф, нотариусы, стаж работы