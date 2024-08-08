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Военную службу в ДНР и ЛНР до вхождения в РФ зачислят в пенсионный стаж

Военную службу в ДНР и ЛНР до вхождения в РФ зачислят в пенсионный стаж - 08.08.2024, ПРАЙМ

Военную службу в ДНР и ЛНР до вхождения в РФ зачислят в пенсионный стаж

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит зачислять в страховой стаж военных пенсионеров период военной и иной службы в ДНР, ЛНР, в... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T22:40+0300

2024-08-08T22:40+0300

2024-08-08T22:40+0300

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страховой стаж

военная служба

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит зачислять в страховой стаж военных пенсионеров период военной и иной службы в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях до их вхождения в состав РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон позволяет регламентировать правила расчета военных пенсий, а также включить период службы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях для расчета страхового стажа у военных, полицейских, пожарных, работавших в новых регионах до вхождения в состав РФ.

https://1prime.ru/20240808/pensii-850761654.html

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россия, лнр, днр, страховой стаж, военная служба