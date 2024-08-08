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Военную службу в ДНР и ЛНР до вхождения в РФ зачислят в пенсионный стаж
Военную службу в ДНР и ЛНР до вхождения в РФ зачислят в пенсионный стаж - 08.08.2024, ПРАЙМ
Военную службу в ДНР и ЛНР до вхождения в РФ зачислят в пенсионный стаж
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит зачислять в страховой стаж военных пенсионеров период военной и иной службы в ДНР, ЛНР, в... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:40+0300
2024-08-08T22:40+0300
2024-08-08T22:40+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит зачислять в страховой стаж военных пенсионеров период военной и иной службы в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях до их вхождения в состав РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон позволяет регламентировать правила расчета военных пенсий, а также включить период службы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях для расчета страхового стажа у военных, полицейских, пожарных, работавших в новых регионах до вхождения в состав РФ.
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россия, лнр, днр, страховой стаж, военная служба
РОССИЯ, ЛНР, ДНР, страховой стаж, военная служба
Военную службу в ДНР и ЛНР до вхождения в РФ зачислят в пенсионный стаж
Путин подписал закон о зачислении в пенсионный стаж военной службы в ДНР и ЛНР
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит зачислять в страховой стаж военных пенсионеров период военной и иной службы в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях до их вхождения в состав РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволяет регламентировать правила расчета военных пенсий, а также включить период службы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях для расчета страхового стажа у военных, полицейских, пожарных, работавших в новых регионах до вхождения в состав РФ.
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