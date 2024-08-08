https://1prime.ru/20240808/toretsk-850739014.html

Готовится "котел". В Польше указали на успехи российских войск у Торецка

Готовится "котел". В Польше указали на успехи российских войск у Торецка - 08.08.2024, ПРАЙМ

Готовится "котел". В Польше указали на успехи российских войск у Торецка

Российские войска быстро продвигаются в пригороде Торецка, приближаясь к окружению украинских сил, пишет издание Myśl Polska. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T11:35+0300

2024-08-08T11:35+0300

2024-08-08T11:35+0300

спецоперация на украине

украина

всу

вс рф

донбасс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российские войска быстро продвигаются в пригороде Торецка, приближаясь к окружению украинских сил, пишет издание Myśl Polska.Успешно преодолены оборонительные рубежи на Александровско-Калиновском направлении. Российские штурмовые отряды достигли заброшенной шахты Северная и продвигаются в поселке Дружба. Авиаудары и действия российских беспилотников мешают снабжению украинских войск.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ Кирове российские войска прорвали оборону и захватили склады на территории шахты Северная.Украинское командование пытается остановить наступление, используя спецназ и бронетехнику, но без успеха.Издание отмечает, что российские войска имеют шансы прорвать оборону и создать "котел" для украинских сил.Ситуация в Торецкой агломерации напоминает события на Покровском направлении, где российские штурмовые отряды обходят, а затем изолируют мощные укрепрайоны украинской армии, говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240807/ataka-850732329.html

украина

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, вс рф, донбасс