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Готовится "котел". В Польше указали на успехи российских войск у Торецка
Готовится "котел". В Польше указали на успехи российских войск у Торецка - 08.08.2024, ПРАЙМ
Готовится "котел". В Польше указали на успехи российских войск у Торецка
Российские войска быстро продвигаются в пригороде Торецка, приближаясь к окружению украинских сил, пишет издание Myśl Polska. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T11:35+0300
2024-08-08T11:35+0300
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российские войска быстро продвигаются в пригороде Торецка, приближаясь к окружению украинских сил, пишет издание Myśl Polska.Успешно преодолены оборонительные рубежи на Александровско-Калиновском направлении. Российские штурмовые отряды достигли заброшенной шахты Северная и продвигаются в поселке Дружба. Авиаудары и действия российских беспилотников мешают снабжению украинских войск.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ Кирове российские войска прорвали оборону и захватили склады на территории шахты Северная.Украинское командование пытается остановить наступление, используя спецназ и бронетехнику, но без успеха.Издание отмечает, что российские войска имеют шансы прорвать оборону и создать "котел" для украинских сил.Ситуация в Торецкой агломерации напоминает события на Покровском направлении, где российские штурмовые отряды обходят, а затем изолируют мощные укрепрайоны украинской армии, говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, всу, вс рф, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ, ДОНБАСС
Готовится "котел". В Польше указали на успехи российских войск у Торецка
Myśl Polska: российские войска могут создать "котел" для ВСУ у Торецка
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ.
Российские войска быстро продвигаются в пригороде Торецка, приближаясь к окружению украинских сил, пишет издание Myśl Polska
.
Успешно преодолены оборонительные рубежи на Александровско-Калиновском направлении. Российские штурмовые отряды достигли заброшенной шахты Северная и продвигаются в поселке Дружба. Авиаудары и действия российских беспилотников мешают снабжению украинских войск.
В Кирове российские войска прорвали оборону и захватили склады на территории шахты Северная.
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Украинское командование пытается остановить наступление, используя спецназ и бронетехнику, но без успеха.
Издание отмечает, что российские войска имеют шансы прорвать оборону и создать "котел" для украинских сил.
Ситуация в Торецкой агломерации напоминает события на Покровском направлении, где российские штурмовые отряды обходят, а затем изолируют мощные укрепрайоны украинской армии, говорится в публикации.