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Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо

Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - 08.08.2024, ПРАЙМ

Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо

КНР с пятницы понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны, говорится в опубликованном в четверг заявлении государственного комитета по... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T12:38+0300

2024-08-08T12:38+0300

2024-08-08T12:39+0300

китай

цены на бензин

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ПЕКИН, 8 авг - ПРАЙМ. КНР с пятницы понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны, говорится в опубликованном в четверг заявлении государственного комитета по делам развития и реформы. В ведомстве заявили, что "в соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты", с 00.00 9 августа 2024 года стоимость одной тонны бензина и дизельного топлива внутри страны будет снижена на 305 юаней (около 42,5 доллара - ред.) и 290 юаней (около 40,5 доллара - ред.) соответственно. Отмечается, что ведущие нефтеперерабатывающие компании в стране - PetroChina, Sinopec, CNOOC и другие - должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику. Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении 10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.

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китай, цены на бензин, нефть