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Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо
Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - 08.08.2024, ПРАЙМ
Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо
КНР с пятницы понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны, говорится в опубликованном в четверг заявлении государственного комитета по... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T12:38+0300
2024-08-08T12:39+0300
китай
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ПЕКИН, 8 авг - ПРАЙМ. КНР с пятницы понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны, говорится в опубликованном в четверг заявлении государственного комитета по делам развития и реформы. В ведомстве заявили, что "в соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты", с 00.00 9 августа 2024 года стоимость одной тонны бензина и дизельного топлива внутри страны будет снижена на 305 юаней (около 42,5 доллара - ред.) и 290 юаней (около 40,5 доллара - ред.) соответственно. Отмечается, что ведущие нефтеперерабатывающие компании в стране - PetroChina, Sinopec, CNOOC и другие - должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику. Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении 10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
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китай, цены на бензин, нефть
КИТАЙ, цены на бензин, Нефть
12:38 08.08.2024 (обновлено: 12:39 08.08.2024)
 
Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо

С 9 августа КНР понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© fotolia.com / Stripped Pixel
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ПЕКИН, 8 авг - ПРАЙМ. КНР с пятницы понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны, говорится в опубликованном в четверг заявлении государственного комитета по делам развития и реформы.
В ведомстве заявили, что "в соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты", с 00.00 9 августа 2024 года стоимость одной тонны бензина и дизельного топлива внутри страны будет снижена на 305 юаней (около 42,5 доллара - ред.) и 290 юаней (около 40,5 доллара - ред.) соответственно.
Отмечается, что ведущие нефтеперерабатывающие компании в стране - PetroChina, Sinopec, CNOOC и другие - должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику.
Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении 10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Сбербанк допустил приостановку торгов юанем на российской бирже
12:23
 
КИТАЙцены на бензинНефть
 
 
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