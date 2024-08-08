https://1prime.ru/20240808/tupik-850763272.html

"Стратегический тупик". В Европе оценили вылазку ВСУ в Курскую область

"Стратегический тупик". В Европе оценили вылазку ВСУ в Курскую область - 08.08.2024, ПРАЙМ

"Стратегический тупик". В Европе оценили вылазку ВСУ в Курскую область

Предпринятая Киевом атака на территорию Курской области заведет его в тупик. Об этом написал журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарского издания Neue... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T23:54+0300

2024-08-08T23:54+0300

2024-08-08T23:54+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Предпринятая Киевом атака на территорию Курской области заведет его в тупик. Об этом написал журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung.Он отметил, что конфликт невозможно выиграть таким способом, в стратегическом плане внезапный маневр в Курской области "представляет собой тупик".Рюеш считает, что результатом указанных выше действий Киева станет потеря им еще большого числа солдат, притом что на Украине уже итак наблюдается дефицит людских ресурсов. При атаке риск больших потерь намного выше, чем в обороне, добавил журналист.Он задался вопросом, могут ли направленные в Курскую область подразделения ВСУ принести большую пользу на "шатком фронте" в Донбассе. Рюеш заключил, что Курский регион, в отличие от Донбасса, не имеет стратегического значения для Киева и поэтому он "больше потеряет, чем выиграет от нападения".В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Продвижение ВСУ вглубь территории России было остановлено, отметил он. Герасимов также заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВСУ, которые пытались наступать в Курской области, в течение двух дней потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, среди которых 8 танков, 12 БТР, 6 БМП и 55 бронемашин.Ранее Путин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

https://1prime.ru/20240807/ataka-850732329.html

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всу, атака, украина, потери