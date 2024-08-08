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США в июне сократили закупки урана втрое
США в июне сократили закупки урана втрое - 08.08.2024, ПРАЙМ
США в июне сократили закупки урана втрое
США в первый летний месяц этого года сократили импорт урана почти втрое, при этом приостановив покупки в России, Китае и Казахстане, выяснило РИА Новости,... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T07:02+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. США в первый летний месяц этого года сократили импорт урана почти втрое, при этом приостановив покупки в России, Китае и Казахстане, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. По итогам июня 2024 года объем импорта Штатами обогащенного урана составил 367,1 миллиона долларов. Это в 2,7 раза меньше, чем в мае. Больше всего в июне США покупали уран у Франции - на нее пришлось две трети всего объема поставок, или 243,3 миллиона долларов против 245,4 миллиона месяцем ранее. Также топливо импортировалось из Нидерландов - 78,9 миллиона долларов против 63,3 миллиона в мае. Поставки из Германии за месяц снизились в 2,3 раза - до 42,1 миллиона долларов, а из Бельгии - немного выросли, до 2,8 миллиона долларов. Снижение импорта втрое за месяц произошло не только из-за сокращения покупок у некоторых партнеров: из Китая, Казахстана и России поставок в июне вовсе не было. При этом в мае Поднебесная продала США обогащенного урана на 323,6 миллиона долларов, Россия - на 209,5 миллиона, а Казахстан - на 8 миллионов. С начала года США покупают уран у России не ежемесячно, а через месяц. Так, покупки были в январе, марте и мае, а в феврале и апреле – не было. Исходя из данных американской статистики, в июне вновь был перерыв. Импорт из Китая и Казахстана также нерегулярен - до мая США не покупали у них это топливо по нескольку месяцев. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка допускается "в исключительных случаях" при наличии разрешения американского минэнерго. "Росатом" назвал этот закон дискриминационным и нерыночным, добавив, что прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
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сша, уран, россия, китай, атомная энергетика
Энергетика, США, уран, РОССИЯ, КИТАЙ, атомная энергетика
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. США в первый летний месяц этого года сократили импорт урана почти втрое, при этом приостановив покупки в России, Китае и Казахстане, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
По итогам июня 2024 года объем импорта Штатами обогащенного урана составил 367,1 миллиона долларов. Это в 2,7 раза меньше, чем в мае.
Больше всего в июне США покупали уран у Франции - на нее пришлось две трети всего объема поставок, или 243,3 миллиона долларов против 245,4 миллиона месяцем ранее.
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Также топливо импортировалось из Нидерландов - 78,9 миллиона долларов против 63,3 миллиона в мае. Поставки из Германии за месяц снизились в 2,3 раза - до 42,1 миллиона долларов, а из Бельгии - немного выросли, до 2,8 миллиона долларов.
Снижение импорта втрое за месяц произошло не только из-за сокращения покупок у некоторых партнеров: из Китая, Казахстана и России поставок в июне вовсе не было. При этом в мае Поднебесная продала США обогащенного урана на 323,6 миллиона долларов, Россия - на 209,5 миллиона, а Казахстан - на 8 миллионов.
С начала года США покупают уран у России не ежемесячно, а через месяц. Так, покупки были в январе, марте и мае, а в феврале и апреле – не было. Исходя из данных американской статистики, в июне вновь был перерыв. Импорт из Китая и Казахстана также нерегулярен - до мая США не покупали у них это топливо по нескольку месяцев.
Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка допускается "в исключительных случаях" при наличии разрешения американского минэнерго. "Росатом" назвал этот закон дискриминационным и нерыночным, добавив, что прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.