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Мосбиржа: курс рубля уходит в минус к юаню

Мосбиржа: курс рубля уходит в минус к юаню - 08.08.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа: курс рубля уходит в минус к юаню

Курс рубля в четверг разнонаправленно колеблется по отношению к юаню, в диапазоне 11,78-11,91 рубля, и в середине дня вновь уходит в минус, следует из данных... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T13:46+0300

2024-08-08T13:46+0300

2024-08-08T13:47+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг разнонаправленно колеблется по отношению к юаню, в диапазоне 11,78-11,91 рубля, и в середине дня вновь уходит в минус, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.33 мск повышается на 4 копейки, до 11,87 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 48,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя прошлых торгов. На старте торгов юань дорожал на 1 копейку, а затем уходил в минус. Волатильность на российском валютном рынке небольшая, поскольку он изолирован санкциями от внешнего мира, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Наибольшее влияние на него оказывают внутренние факторы: жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, увеличение объема валютных интервенций в рамках бюджетного правила, медленное восстановление импорта, что ограничивает спрос на иностранную валюту", - заключает он.

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курсы валют, мосбиржа, юань, рубль