Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа: курс рубля уходит в минус к юаню - 08.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
USD/RUB - Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20240808/valyuta-850742197.html
Мосбиржа: курс рубля уходит в минус к юаню
Мосбиржа: курс рубля уходит в минус к юаню - 08.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа: курс рубля уходит в минус к юаню
Курс рубля в четверг разнонаправленно колеблется по отношению к юаню, в диапазоне 11,78-11,91 рубля, и в середине дня вновь уходит в минус, следует из данных... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T13:46+0300
2024-08-08T13:47+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
курсы валют
мосбиржа
юань
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг разнонаправленно колеблется по отношению к юаню, в диапазоне 11,78-11,91 рубля, и в середине дня вновь уходит в минус, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.33 мск повышается на 4 копейки, до 11,87 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 48,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя прошлых торгов. На старте торгов юань дорожал на 1 копейку, а затем уходил в минус. Волатильность на российском валютном рынке небольшая, поскольку он изолирован санкциями от внешнего мира, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Наибольшее влияние на него оказывают внутренние факторы: жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, увеличение объема валютных интервенций в рамках бюджетного правила, медленное восстановление импорта, что ограничивает спрос на иностранную валюту", - заключает он.
https://1prime.ru/20240808/yuan-850739922.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, мосбиржа, юань, рубль
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, Мосбиржа, юань, рубль
13:46 08.08.2024 (обновлено: 13:47 08.08.2024)
 
Мосбиржа: курс рубля уходит в минус к юаню

Курс рубля днем опять уходит в минус к юаню на Московской бирже

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг разнонаправленно колеблется по отношению к юаню, в диапазоне 11,78-11,91 рубля, и в середине дня вновь уходит в минус, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.33 мск повышается на 4 копейки, до 11,87 рубля.
Объем торгов "расчетами завтра" составляет 48,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя прошлых торгов.
На старте торгов юань дорожал на 1 копейку, а затем уходил в минус.
Волатильность на российском валютном рынке небольшая, поскольку он изолирован санкциями от внешнего мира, отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
"Наибольшее влияние на него оказывают внутренние факторы: жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, увеличение объема валютных интервенций в рамках бюджетного правила, медленное восстановление импорта, что ограничивает спрос на иностранную валюту", - заключает он.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Сбербанк допустил приостановку торгов юанем на российской бирже
12:23
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюКурсы валютМосбиржаюаньрубль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала