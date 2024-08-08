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Мосбиржа: курс рубля уходит в минус к юаню
Мосбиржа: курс рубля уходит в минус к юаню - 08.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа: курс рубля уходит в минус к юаню
Курс рубля в четверг разнонаправленно колеблется по отношению к юаню, в диапазоне 11,78-11,91 рубля, и в середине дня вновь уходит в минус, следует из данных... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T13:46+0300
2024-08-08T13:46+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг разнонаправленно колеблется по отношению к юаню, в диапазоне 11,78-11,91 рубля, и в середине дня вновь уходит в минус, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.33 мск повышается на 4 копейки, до 11,87 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 48,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя прошлых торгов. На старте торгов юань дорожал на 1 копейку, а затем уходил в минус. Волатильность на российском валютном рынке небольшая, поскольку он изолирован санкциями от внешнего мира, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Наибольшее влияние на него оказывают внутренние факторы: жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, увеличение объема валютных интервенций в рамках бюджетного правила, медленное восстановление импорта, что ограничивает спрос на иностранную валюту", - заключает он.
https://1prime.ru/20240808/yuan-850739922.html
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курсы валют, мосбиржа, юань, рубль
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, Мосбиржа, юань, рубль
Мосбиржа: курс рубля уходит в минус к юаню
Курс рубля днем опять уходит в минус к юаню на Московской бирже
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг разнонаправленно колеблется по отношению к юаню, в диапазоне 11,78-11,91 рубля, и в середине дня вновь уходит в минус, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.33 мск повышается на 4 копейки, до 11,87 рубля.
Объем торгов "расчетами завтра" составляет 48,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя прошлых торгов.
На старте торгов юань дорожал на 1 копейку, а затем уходил в минус.
Волатильность на российском валютном рынке небольшая, поскольку он изолирован санкциями от внешнего мира, отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
"Наибольшее влияние на него оказывают внутренние факторы: жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, увеличение объема валютных интервенций в рамках бюджетного правила, медленное восстановление импорта, что ограничивает спрос на иностранную валюту", - заключает он.
Сбербанк допустил приостановку торгов юанем на российской бирже